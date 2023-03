«Dieci milioni di euro per il turismo» 

Riconferma per Salvatorangelo Planta alla guida del Gal (gruppo azione locale) Sarcidano Barbagia di Seulo. L’ex sindaco di Escolca, 56 anni, continuerà il suo impegno nel gruppo, con lui nel consiglio di amministrazione il sindaco di Isili Luca Pilia (che ricopre anche la carica di vice presidente) e il sindaco di Nuragus Giovanni Daga. Per le imprese private fanno parte del Cda Barbara Porcedda, Rosa Lugas, Cristiana Pilia.

La riconferma

«C’è sicuramente fiducia nei miei confronti - ha detto il neo eletto – per questo ringrazio i soci pubblici e privati per continuare a credere in me». Nel primo settennato di programmazione sono arrivati nel territorio circa dieci milioni di euro. Oltre 150 le imprese che hanno beneficiato di queste risorse. Il gruppo di azione locale è una “Fondazione di Partecipazione” che ha come obbiettivo quello di promuovere e sostenere i processi di sviluppo locale valorizzando le risorse e le specificità locali. «Ci troviamo in una fase delicata - ha spiegato Planta – riguarda la programmazione 2014-2020 che deve essere chiusa anche se abbiamo avuto una proroga per via della pandemia». Per questo nuovo settennato i finanziamenti sono ridotti, si parla di appena tre milioni di euro per i quali sono già arrivate oltre sessanta proposte.

Progetti europei

«La peculiarità di questo sistema - ha spiegato Planta – è la partecipazione a dei progetti europei chiamati Leader con una programmazione dal basso, è necessario che il territorio pensi a se stesso, bisogna programmare per trovare le soluzioni ai propri bisogni». L’impatto maggiore lo hanno avuto le imprese che operano nel turismo sostenibile, gli agriturismo e i bed and breakfast che hanno migliorato la loro offerta, i loro servizi. Il Sarcidano Barbagia di Seulo pur vivendo la piaga dello spopolamento e della contrazione dei servizi è un microcosmo di oltre ventimila persone, con tre laghi incastonati in un paesaggio incontaminato, tante aziende agro-pastorali, orticole e un patrimonio enogastronomico che non intende restare nascosto. «L’incentivazione alle imprese prima era ovvio - ha aggiunto Salvatorangelo Planta – adesso non lo è e siamo noi a dare le risorse alla piccola imprenditoria».