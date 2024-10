Dieci milioni di euro per far entrare nel futuro le scuole del paese 

Rivoluzione in vista per l’istituto comprensivo Monsignor Saba. Il Comune ha approvato il documento strategico e operativo di un progetto di miglioramento dei luoghi dell’apprendimento: la scuola dell’infanzia di via Temo, le Primarie di via Sestu e via Buscaglia nonché la Secondaria di primo grado di via Don Palmas. La Regione ha gradito e ora non resta che attendere che finanzi e renda il progetto pilota a livello nazionale così come informalmente espresso: «Venerdì - dichiara la sindaca Maria Laura Orrù - si terrà un’assemblea pubblica per discutere sull’argomento. In quell'occasione dovremmo avere qualche informazione in più sui fondi Iscol@». Per la sua completa realizzazione servirebbero circa 10 milioni di euro anche se gli interventi potranno essere scomposti in lotti funzionali.

«L’idea è nata - spiega Orrù - dopo il nostro insediamento. Ci siamo interessati al bando regionale per finanziare progetti volti a riqualificare e uniformare gli istituti scolastici alla scuola del nuovo millennio. Poi siamo andati oltre, pensando a una “scuola diffusa” e a un processo partecipato da tutti i soggetti interessati, bambini compresi. Immaginare la scuola al centro di un sistema educativo e formativo territoriale ha impegnato l’intera comunità, perché tutti ci dobbiamo sentire responsabili dell’educazione dei ragazzi. Il Comune ha una concezione molto alta tanto dell’istruzione quanto della persona e individua nell’educazione il momento prioritario dello sviluppo. Così si è reputato necessario conformare gli ambienti scolastici alle moderne forme di apprendimento ed esigenze didattiche, consentendo agli edifici di interagire con l’ambiente esterno. Questo anche con lo svolgimento di attività in forma di laboratori».

Tra i principali obiettivi la ricerca del comfort ambientale e la rifunzionalizzazione delle pertinenze interne ed esterne di tutti i plessi. Altre peculiarità saranno l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché l’avvio della comunità energetica. E ancora la creazione di una rete ciclopedonale e di un’area verde pubblica.

Si partirà con la ristrutturazione degli spazi ridisegnando quelli esterni (giardini e parchi) e i collegamenti tra i plessi (percorsi culturali, sportivi e ambientali). Insomma, una vera e propria rigenerazione urbana. La parte esecutiva verrà divisa in lotti. Intanto l’Ente ha già ricevuto le risorse per avviare indagini e verifiche di sicurezza e staticità.

