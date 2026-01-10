VaiOnline
Pula.
11 gennaio 2026 alle 00:12

Dieci milioni contro l’erosione  

Salvaguardia di Nora nel piano triennale delle opere pubbliche 

Tanti lavori da completare e altri da avviare: l’amministrazione comunale vara il Piano triennale delle opere pubbliche, che permetterà a Pula di ottenere servizi importanti come la Casa della salute, di fronteggiare l’erosione costiera e di valorizzare l’area archeologica di Nora.

In piano

Il nuovo anno inizia all’insegna della programmazione. La vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Elisabetta Loi, ha illustrato il piano delle opere per i prossimi tre anni da 20 milioni. «Previsti l’adeguamento dei centri sportivi di via Porrino con il rifacimento della pista di atletica e dei campi da tennis, la nuova illuminazione del lungomare di Santa Margherita e la messa in sicurezza della scuola di via Cavagnino – spiega Loi -. Nel piano è presente anche l’ampliamento del cimitero e, importante, la manutenzione dei letti dei corsi d’acqua e la messa in sicurezza degli argini al fine di mitigare il rischio idrogeologico nel quale sono coinvolte le case adiacenti. Lavori di messa in sicurezza interesseranno anche il ponte».

Nora

Fondamentali saranno gli interventi per proteggere Nora dall’azione del mare: «Sono 10 milioni i fondi destinati alla manutenzione contro l'erosione costiera – dice Loi -, si tratta di lavori non semplici in quanto si dovrà mediare tra i vincoli e tutela. Potremo contare inoltre su 4milioni che arrivano dal Provveditorato delle Opere marittime: nel piano è previsto anche il restyling della biglietteria, del bar e del book shop situati all’ingresso dell’area archeologica. Saranno restaurate e rese fruibili finalmente anche le casermette della vecchia area militare che entreranno a far parte degli spazi dedicati all'area archeologica. Altri lavori di messa in sicurezza sono previsti per il secondo lotto della Batteria Boggio e la Torre di Nora».

Il sindaco, Walter Cabasino, si concentra sulla Casa della salute, un poliambulatorio per la medicina di base: «Grazie a un investimento da 2 milioni di euro saremo in grado di garantire ai cittadini un servizio essenziale per tutto il territorio, ma il piano prevede anche interventi di manutenzione sulle strade del paese, dissestate dopo i lunghi lavori per portare a Pula la fibra ottica».

La critica

Dai banchi della minoranza, Ilaria Collu, capogruppo di “Siamo Pula”, spiega come non basti annunciare nuove opere per risolvere le criticità del paese: «L’amministrazione Cabasino continua a parlare di grandi investimenti, ma allo stato attuale Pula versa in condizioni disastrose, il decoro urbano e il verde pubblico risultano non pervenuti, ed è difficile trovare una strada del centro abitato che non abbia bisogno di interventi».

