Dieci miliardi di tagli in tre anni, la Finanziaria all’esame dell’Ue Spunta la norma sugli affitti brevi 

Quasi 10 miliardi di risorse in tre anni dalla spending review. È la montagna di tagli che si prospetta per la pubblica amministrazione nel periodo di programmazione della manovra. I dettagli prendono forma dal Documento programmatico di bilancio, che dopo il via libera in consiglio dei ministri, è ora sul tavolo della Commissione Ue. Ma la valutazione richiederà tempo: Bruxelles ha già detto che pubblicherà il proprio parere il 21 novembre.

I passi

In attesa del testo ufficiale della manovra, il Ddp certifica innanzitutto gli «schiaffoni» ai ministri a beneficio dei redditi medio-bassi annunciati dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Alla voce «revisione e rimodulazione della spesa» vengono fissati i tagli: lo 0,088% del Pil per il 2024, pari a oltre 1,8 miliardi; che scendono a circa 1,4 miliardi nel 2025, per poi risalire a oltre 6,5 miliardi nel 2026, anno in cui la Nadef prevede una correzione di 0,2 punti percentuali per riportare il deficit sotto il 3%. La manovra per il triennio 2024-2026 «continuerà ad essere orientata a principi di prudenza», cercando il giusto equilibrio tra l’obiettivo di fornire «sostegno all’economia nell’immediato» e quello di «assicurare sia il rientro del deficit sotto il 3%» sia «un percorso di riduzione credibile e duraturo del debito/Pil», si legge nel documento. Che nel quadro dei 24 miliardi complessivi della legge di bilancio conferma i 9,9 miliardi destinati al taglio del cuneo, ma sul fronte delle coperture apposta circa 8,4 miliardi alla generica voce «altre entrate/coperture», senza entrare nel dettaglio.

Le misure

Già si sa, comunque, che il governo punta ad incassare un miliardo dalla rivalutazione dei terreni e dall’aumento delle accise sui tabacchi, un miliardo da Fs, oltre ai 3,2 miliardi contenuti nel decreto anticipi che vengono liberati per il prossimo anno. Sul fronte delle misure qualche nuovo dettaglio emerge scorrendo l’indice degli 82 articoli che dovrebbero comporre la legge di bilancio. All’articolo 39 figura «l’esclusione dei titoli di stato dal calcolo Isee»: una misura che dovrebbe dare una spinta ai nuovi Btp. In arrivo anche misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico, e modifiche alla disciplina fiscale sugli affitti brevi. Un tema, quest’ultimo, cui lavora da mesi la ministra del Turismo Daniela Santanché con un ddl atteso in Parlamento. Confermata la riduzione delle aliquote Irpef, da quattro a tre.

Gli emendamenti

Il Movimento Cinque stelle alza i toni e ricorda la dittatura. «Siamo davanti ad una manovra blindata», ha detto il capogruppo alla Camera Francesco Silvestri, che «manda in soffitta il Parlamento evocando un provvedimento del ventennio, che disponeva il consenso del governo per porre in votazione gli emendamenti di spesa. Viene da chiedersi se arriveremo all’adozione di un altro provvedimento del periodo fascista per il quale ogni argomento da trattare in Parlamento debba avere il previo consenso del capo del governo».

RIPRODUZIONE RISERVATA