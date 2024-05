Dieci liste per una sfida a tre 

Dieci liste per tre candidati a sindaco: Sinnai, coi suoi oltre 17mila abitanti, è uno dei Comuni sardi dove le elezioni amministrative potrebbero prevedere anche un secondo turno di voto, si appresta a vivere una campagna elettorale intensa.

Nell’area progressista si ripropone in chiave locale lo schema del campo largo: a sostegno della corsa della vicesindaca Barbara Pusceddu, 52 anni, insegnante, ci sono sette gruppi ma le liste sono sei: Pd, Prosinnia-M5s, Progressisti, Centro popolare, Sinnai 360, Orizzonte in Comune. Nel Pd confermate le mancate ricandidature dell’assessora Giusy Cariello e della consigliera Cristina Moriconi, mentre è in lista l’ex assessore ed ex consigliere Roberto Demontis, conosciuto per la sua attività di medico legale. Nel M5s non si ripresenta, come lei stessa aveva annunciato, la consigliera uscente Rita Matta. Tra i progressisti si ricandida l’ex vicesindaca (Giunta Aledda) Katiuscia Concas. Confermata la candidatura dell’assessore uscente Nuccio Melis nella lista Orizzonte in Comune.

Il centrodestra non è presente come coalizione, ma torna dopo anni di assenza una lista targata Forza Italia Berlusconi: la si trova nel polo civico che candida a sindaca l’assessora uscente ai Lavori pubblici, Aurora Cappai, 43 anni, ingegnera in forza alla Regione. Accanto alla lista degli azzurri, ci sono le civiche Alleanza per Sinnai e Uniti per Sinnai. Confermate le candidature del presidente del Consiglio Alessandro Orrù (Alleanza per Sinnai) e dei consiglieri Roberto Loi (Uniti per Sinnai) e Walter Zucca (Forza Italia Berlusconi).

Terzo incomodo nella sfida tutta al femminile fra (ex) compagne di Giunta, il consigliere d’opposizione Aldo Lobina, 69 anni, medico in pensione, ha depositato già venerdì la lista Sinnai Libera, che si propone come la più radicalmente alternativa alla recente esperienza amministrativa guidata dal sindaco Tarcisio Anedda.

In tutte e tre le fazioni, nelle scorse settimane, si sono segnalate difficoltà a trovare persone disponibili a candidarsi. Molti i nomi nuovi nelle liste, e molti giovani: vedremo se l’elettorato darà loro fiducia o preferirà affidarsi all’esperienza dei candidati più rodati. (m. n.)

