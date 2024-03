Dieci lezioni di yoga per 170 piccoli alunni 

La collaborazione tra la scuola dell'Infanzia di Marrubiu e Arborea e l'associazione “Biosfera Yulia” di Terralba ha portato a un grande successo grazie al progetto “Yoga bimbi”. In un incontro voluto dal sindaco Luca Corrias, a cui hanno partecipato le responsabili del progetto, Norma Bido e Cristina Loi, la dirigente scolastica Marina Enna, le insegnanti e i genitori, è emerso il valore di questa iniziativa.

Nella sala consiliare di Marrubiu, le maestre di yoga hanno spiegato l'importanza del rilassamento attraverso pratiche come lo yoga, e come questo possa influenzare positivamente anche i più piccoli. «Con questo progetto per i bambini da 3 a 5 anni vogliamo favorire una crescita armonica su un piano fisico/mentale ed emozionale attraverso il movimento, il rilassamento e la meditazione. Il progetto nasce per accompagnarli già da piccoli e aiutarli a vivere più serenamente. Per me è molto importante anche perché mia figlia Giorgia è venuta a mancare in età precoce, quindi mi sento di dedicarlo a lei», ha sottolineato Norma Bido.

In totale si sono svolte 10 lezioni, 5 a Marrubiu e 5 ad Arborea, coinvolgendo 170 bambini. Inoltre l’associazione ha fornito alle mamme del materiale didattico così i bambini hanno potuto praticare gli insegnamenti anche a casa. «Tutti erano motivati e felici di praticare lo yoga – commentano le maestre della scuola dell'Infanzia - anche noi abbiamo fatto lezione con loro e addirittura ci siamo commosse». «Abbiamo assistito a una bellissima iniziativa – sottolinea il sindaco a Luca Corrias - Faccio i miei complimenti a Norma Bido e alla dirigente».

RIPRODUZIONE RISERVATA