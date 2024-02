Dieci iscritti per salvare la classe  

La popolazione che si mobilita per i servizi e difende l’istruzione nelle zone interne. È il caso di Desulo, dove per il prossimo anno scolastico, la classe prima dell’istituto alberghiero rischiava di non potersi formare, a causa della carenza di iscritti. E che ora rivede una speranza, grazie a dieci iscrizioni giunte nelle ultime ore, in risposta all’appello lanciato sui social dalla docente Annalisa Zanda, che dal suo profilo Facebook aveva invocato ad una risposta dei giovanissimi, dando all’istituto la giusta centralità sul territorio. Con un pensiero alla giovane Elena Liori che, desiderava di potersi iscrivere alla scuola, abbattendo così gli ostacoli della disabilità. E che ora potrebbe veder finalmente esaudito il suo sogno.

Il racconto

Racconta Zanda: «Ho scritto quelle righe per amore della nostra scuola e del nostro paese, sperando di smuovere le coscienze. Ad oggi stanno giungendo delle nuove iscrizioni che ci lasciano speranzosi. Ci riempie il cuore sapere che il servizio proseguirà e che tanti ragazzi, e in particolare la nostra Elena potranno cimentarsi in ciò che amano». Aggiunge Zanda: «Uniti possiamo fare tanto, e questa è la riprova che con tanta determinazione si possono superare le difficoltà difendendo servizi essenziali. Di recente il nostro alberghiero ha visto installata una moderna cucina da 150 mila euro e stiamo investendo per dare un futuro ai nostri ragazzi».

È soddisfatto anche il preside Luca Tedde: «Siamo orgogliosi della risposta del territorio.Seguiremo passo dopo passo l’evoluzione da qua ai prossimi giorni – dice il dirigente scolastico- ma un primo tassello è già compiuto. Grazie alle iscrizioni che stanno pervenendo chiederemo la classe all’ufficio scolastico provinciale. Ci stiamo battendo per migliorare l’offerta formativa e le scuole zonali sono apprezzate per professionalità. Abbiamo a cuore il futuro dei nostri giovani».

Il sindaco

Concorde il sindaco Gian Cristian Melis: «Prendo atto della sensibilità delle persone che hanno voluto salvare la prima classe. L'obiettivo futuro è quello di una scuola che non abbia sofferenze e che possa contare sui numeri. Ringrazio tutti quelli che si sono impegnati per questo risultato. Ora dobbiamo procedere con il rafforzamento della collaborazione istituzionale tra enti».

Aggiunge Melis: «I recenti investimenti sull’istituto ci soddisfano, con delle moderne attrezzature che non posso può far altro che migliorare l’offerta formativa. In nome della perfetta sinergia instaurata già da tempo con la Provincia, contiamo di veder conclusi quanto prima i lavori nella palestra e riaperto il convitto. Siamo soddisfatti per il servizio di trasporto zonale pronto a decollare grazie ai fondi Snai. Colmerà i disagi e migliorerà i collegamenti tra paesi, rendendo più vicine le scuole ai ragazzi».

RIPRODUZIONE RISERVATA