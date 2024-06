Dieci incontri bilaterali per Francesco 

Città del Vaticano. La prima volta di un Papa al G7: questo pomeriggio molti occhi saranno puntati proprio su Francesco, atteso a Borgo Egnazia per portare il suo messaggio di pace. Il Pontefice è stato invitato dalla premier italiana Giorgia Meloni, che lo accoglierà al suo arrivo al summit, per parlare di intelligenza artificiale ma per lui sarà l’occasione per tessere quella tela di relazioni che possano portare ad una via di pace. La preoccupazione di Papa Francesco è per Israele e Palestina, per l’Ucraina ma anche per i conflitti che non sono sulle prime pagine dei giornali, come quello in Myanmar.

Il Papa incontra i Grandi della Terra per verificare se il partito delle armi possa cedere il passo al linguaggio della diplomazia e del multilateralismo. Per questo avrà dieci incontri bilaterali, nove con Capi di Stato più quello con Kristalina Georgieva, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale. Sarà il primo, questo, tra i faccia a faccia e non meno importante degli altri per un Papa che da dieci anni invoca una finanza al servizio dell’uomo e dei più poveri. La pace sarà in primo piano in tutti gli incontri, a partire da quello previsto con il presidente Usa Joe Biden. Ma il Papa tornerà a vedersi anche con Volodymyr Zelensky. Tra gli incontri centrali nella ricerca di interlocutori che possano contribuire alla pace, quelli con il turco Erdogan e il francese Macron.

RIPRODUZIONE RISERVATA