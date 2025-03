Dieci gol tra Ossese e San Teodoro 

Ossese 6

San Teodoro 4

Ossese (4-3-3) : Carboni, Al. Sechi, Fancellu, Balbo (16’ st Munua), Tuccio (11’ st Madeddu), Mascia (11’ st Vinci), Nurra, Porcheddu (12’ st Bah), Virdis (11’ st Franchi), Gueli, Pinna. In panchina An. Sechi, Saba, Ubertazzi, Villa. Allenatore Giacomo Demartis.

San Teodoro (4-4-2) : Carta, Melis (5’ st Argiolas), Di Nardo, Saggia, Muzzu, Satta, Mauro, Gallo (1’ st Brandinu), Pirina (5’ st Santoro), Saggia (19’ st Mastromarino, 46’ st Valerio), Ruzzittu. In panchina Deiana, Melis L., Scintu, Pala. Allenatore Pasquale Malu.

Arbitro : Riccardo Urru di Sassari.

Reti : pt 17’ Virdis, 23’ Gueli, 29’ e 46’ Mascia; st 15’ e 35’ Mauro, 32’ Santoro, 42’ Franchi, 48’ Vinci, 50’ Satta.

Note : espulso L. Melis; ammoniti Nurra, Gueli, Bah (O).

OSSI. Succede di tutto al Walter Frau, in una partita folle. Primo tempo: 4-0 per i bianconeri. Rimonta ospite in apertura quasi riuscita (4-3), poi di nuovo allungo bianconero.

Apre la contesa Virdis di testa, raddoppia Gueli di punizione, tris e poker di Mascia (rasoiata e gol di rapina). Mauro la riapre con due fucilate inframezzate da un’inzuccata di Santoro. Franchi e Vinci danno i due colpi finali prima del 6-4 con cui Satta chiude i giochi.

