Dieci giorni senz’acqua nella collina di Porto Pino 

Dieci giorni senza acqua nei giorni più caldi dell’estate. Porto Pino, frazione balneare di Sant’Anna Arresi, da sempre ha dovuto fare i conti con l’emergenza idrica e, infatti, da decenni il problema viene messo in grossa evidenza nelle programmi elettorali in cui si promette una soluzione. Ma in realtà non è mai stata trovata e, soprattutto nel periodo estivo in cui la popolazione della frazione turistica aumenta enormemente, a soffrire di questo problema sono coloro che abitano nelle zone più alte della località balneare. Infatti, in via Sa Salina, in tanti son rimasti per lunghi giorni senza ricevere un goccio di acqua. Gli unici che non si sono accorti del problema sono coloro che si sono attrezzati con le cisterne di accumulo.

Come fa notare anche il consigliere di minoranza Valerio Lecca: «In tanti visti i continui problemi dei precedenti anni, si sono attrezzati installando grosse cisterne di accumulo per poter limitare al minimo i disagi. Ma certo non può essere la soluzione». La sindaca Maria Teresa Diana informata dei fatti tiene a precisare: «In questo periodo c'è la massima richiesta d'acqua. Ci stiamo adoperando affinché possa arrivare dovunque eseguendo manovre di apertura o di chiusura nelle varie zone per facilitare gli accumuli nei serbatoi. Naturalmente entro i limiti posti dalle risorse idriche disponibili».

Ieri intanto un altro guasto tra Is Cinus e In Pillonis ha lasciato tanti rubinetti all’asciutto per diverse ore.