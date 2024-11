Dieci giorni dedicati al cinema e all'impegno civile, con un calendario ricco di appuntamenti, tra proiezioni, approfondimenti di carattere storico e incontri con gli studenti delle scuole, perché il cinema può diventare un importante strumento per raccontare il presente e riflettere sul senso del passato.

Ritornano dalla serata di oggi, a Iglesias, le “Giornate del Cinema del Mediterraneo”, la rassegna ospitata nel centro culturale di via Cattaneo e realizzata a cura del Centro iniziative culturali Arci di Iglesias e della Società Umanitaria - Fabbrica del Cinema.

Un'iniziativa arrivata quest'anno alla quattordicesima edizione e intitolata, in maniera emblematica, “L'amore e la resistenza”, un modo per raccontare, attraverso le opere presentate sul grande schermo, il tema della guerra che da Gaza ha insanguinato tutto il Medio Oriente.

«È necessario, oggi più che mai, pensare a un cinema che non volti lo sguardo - sottolinea Alberto Diana, direttore artistico della manifestazione - che si faccia carico del reale non solo attraverso l'osservazione, ma anche tramite la sua trasfigurazione e reinvenzione creativa».

La rassegna prenderà avvio questa sera, dalle ore 19, con l'anteprima regionale del film "No other land", documentario diretto da Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham e Rachel Szor.

Un'opera realizzata da un collettivo israelo-palestinese, che ha filmato per sei anni l'operazione di espulsione forzata degli abitanti di un insediamento in Cisgiordania da parte dell'esercito israeliano.

Le altre proiezioni, nelle giornate successive, proseguiranno nel segno del cinema di impegno civile, con la presenza in sala di registi e interpreti. Come per l'appuntamento di sabato 23 novembre, quando la regista Maria Grazia Perria presenterà il suo film “L'amore e la gloria”, dedicato agli anni giovanili di Grazia Deledda. Nella stessa giornata, è in programma un incontro con gli studenti delle scuole per un approfondimento sul delitto Matteotti e sulla figura del politico antifascista, a cento anni dalla sua uccisione. Una rassegna tra passato e presente perché, come sottolinea il direttore Alberto Diana: «In tempi dove gli orizzonti si restringono e l'umanità appare schiacciata da un senso d'impotenza, ci affidiamo all'amore e alla resistenza come motori del cambiamento».

