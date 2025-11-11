VaiOnline
Eventi.
11 novembre 2025 alle 01:34

Dieci festival del cinema fanno rete in Sardegna  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il mondo legato al cinema in Sardegna, tra festival, rassegne e concorsi, in rete per un'azione condivisa. Il neonato network Cinefestival avrà il suo battesimo con Cinefesta, manifestazione in programma dal 20 al 22 novembre al Centro servizi culturali di Macomer. Sotto un unico cartellone sono riunite dieci realtà che fanno parte della rete, istituita per la prima volta nell'Isola.

L’obiettivo è calendarizzare in forma coordinata le diverse manifestazioni, condividere buone pratiche nella loro realizzazione, favorire scambi e organizzare con cadenza annuale il Cinefesta con incontri e proiezioni. Riflettori puntati sui festival che hanno dato vita al progetto: Al Ard Film Festival, Asincronie, Babel Film Festival, Cinema delle terre del mare, Life After Oil, V-Art Festival, Premio Kentzeboghes, PuntodiVista FilmFestival, Cagliari Film Festival a questi si è aggiunto di recente anche l’Andaras Traveling Film Festival. Durante la tre giorni, spiccano l'incontro con la presidente della Fondazione Sardegna Film Commission, Rossana Rubiu e il nuovo direttore Andrea Rocco e un approfondimento sulla critica cinematografica e i festival di Giampiero Raganelli.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Selargius, schianto fatale: morto 27enne

Grave il cugino 25enne che guidava la moto. L’incidente sulla Provinciale 15  
Sangue sulle strade

Tragico incidente in Puglia, perde la vita carabiniere sardo

La vittima è Sebastiano Marrone, 23 anni, di Buddusò 
Il report

Allarme Caritas: l’esercito dei poveri non perde soldati

Don Statzu: l’Isola è nel dramma, la politica non riesce a fare argine 
Emanuele Floris
Sanità

Happy, il terapeuta a quattro zampe

In azione al Santa Barbara di Iglesias dove si pratica la pet-therapy 
Stefania Piredda
Assiste i cittadini a distanza, anche nei festivi

«Io in sedia a rotelle, i giovani medici costretti a lasciare»

Stefano Marroccu, Ascot a Desulo: il sistema deve cambiare alla base 
Giorgio Ignazio Onano
Il riconoscimento

Unesco, la cucina italiana sarà patrimonio dell’umanità «Un’occasione per l’Isola»

Il ministro Lollobrigida: «Passo avanti decisivo» Il traguardo tra l’8 e il 13 dicembre a New Delhi 
La polemica

Garante della privacy, scontro Schlein-Meloni

La segretaria Pd: «Authority da azzerare». La premier: «Nominato da voi» 
Bergamo

«Non sono stato io a uccidere Sharon»

Colpo di scena nel processo a Moussa Sangare, reo confesso per l’omicidio Verzeni 