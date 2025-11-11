Dieci festival del cinema fanno rete in Sardegna  

Il mondo legato al cinema in Sardegna, tra festival, rassegne e concorsi, in rete per un'azione condivisa. Il neonato network Cinefestival avrà il suo battesimo con Cinefesta, manifestazione in programma dal 20 al 22 novembre al Centro servizi culturali di Macomer. Sotto un unico cartellone sono riunite dieci realtà che fanno parte della rete, istituita per la prima volta nell'Isola.

L’obiettivo è calendarizzare in forma coordinata le diverse manifestazioni, condividere buone pratiche nella loro realizzazione, favorire scambi e organizzare con cadenza annuale il Cinefesta con incontri e proiezioni. Riflettori puntati sui festival che hanno dato vita al progetto: Al Ard Film Festival, Asincronie, Babel Film Festival, Cinema delle terre del mare, Life After Oil, V-Art Festival, Premio Kentzeboghes, PuntodiVista FilmFestival, Cagliari Film Festival a questi si è aggiunto di recente anche l’Andaras Traveling Film Festival. Durante la tre giorni, spiccano l'incontro con la presidente della Fondazione Sardegna Film Commission, Rossana Rubiu e il nuovo direttore Andrea Rocco e un approfondimento sulla critica cinematografica e i festival di Giampiero Raganelli.

