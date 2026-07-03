Dieci Comuni nel nuovo Ceas 

Dieci Comuni nella rete per dare un nuovo impulso alla didattica ambientale. A Gutturu Mannu nasce il nuovo Ceas, Centro di educazione ambientale del Parco che comprende Capoterra, Domus de Maria, Pula, Uta, Assemini, Santadi, Sarroch, Siliqua, Teulada e Villa San Pietro. Esordio in occasione di “Ceas aperti”, l’appuntamento regionale in autunno. Ieri a Santadi la svolta: per la didattica ambientale, la tutela dell’ecosistema e lo sviluppo sostenibile del territorio.

Nella comunità del Parco, solo quattro Comuni su dieci (Capoterra, Domus de Maria, Pula e Uta) avevano un Ceas. Quello nuovo consentirà di estendere le attività istituzionali e didattiche in modo omogeneo agli altri sei. Il Centro avrà due sedi: una al piano terra dell'edificio direzionale del Parco, in località Pantaleo nel Comune di Santadi, e una a Piscinamanna, nel territorio di Pula. La Giunta ha affidato il servizio di gestione alla Gea Ambiente e Turismo, un operatore che possiede i rigidi requisiti del Sistema di indicatori di qualità per l'accreditamento della Regione (Siquas). L'affidamento è stabilito fino al 28 luglio 2028. Il Centro valorizzerà le risorse esistenti e promuoverà percorsi formativi che generino un'economia verde, rispettosa dei preziosi ecosistemi del territorio e utile per le popolazioni residenti.

«Il Centro di educazione ambientale ci consentirà di dare vita a nuovi progetti legati alla sostenibilità, con un maggiore coinvolgimento delle scolaresche», dice Walter Cabasino, sindaco di Pula e presidente del Parco di Gutturu Mannu. «Puntiamo a dare vita a un percorso in grado di far conoscere meglio questo territorio, costituito da un immenso patrimonio naturalistico, paesaggistico e archeologico». Per Giovanna Cocco, vicepresidente di Gea Ambiente e Turismo, «il territorio del parco è molto vasto, e solo quattro dei dieci Comuni che ne fanno parte possiedono un Centro di educazione ambientale: sei restavano esclusi dalle attività. D’ora in poi il Parco di Gutturu Mannu potrà sedersi ai tavoli della rete Infeas, che riunisce tutti i Ceas della Sardegna, e della Regione per discutere i temi legati alla valorizzazione e tutela dell’ambiente».

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