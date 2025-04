“Dieci Comandamenti”  Se sono le donne, oggi,  a scrivere quelle leggi  

I Dieci Comandamenti dal punto di vista delle donne, riletti da grandi scrittrici italiane, da Dacia Maraini a Viola Di Grado, da Ilaria Gaspari a Lidia Ravera, non più affidati soltanto alla voce maschile, come vuole la tradizione. Una nuova visione in cui la letteratura si fa strumento di interpretazione del mondo moderno e dei rapporti di potere. A raccontare in modo nuovo e attuale il decalogo dell'Antico Testamento, le tavole con i precetti morali che Dio consegnò a Mosè sul Sinai, è la nuova collana Rizzoli “Dieci Comandamenti”, appena inugurata da Dacia Maraini, Ilaria Gaspari e Veronica Raimo.

Il progetto

«Abbiamo chiesto ad alcune tra le maggiori scrittrici italiane di cimentarsi in un romanzo breve che rilegga uno dei Dieci Comandamenti in chiave contemporanea e dal punto di vista delle donne. Ne sono venuti fuori dei libri variegati e potenti. Scavare, attraverso la letteratura e le storie, dentro i rapporti di potere, in particolare quelli tra i generi: così nasce questo progetto di cui, da Rizzoli, siamo particolarmente orgogliosi», spiega Gemma Trevisani, responsabile della narrativa italiana della casa editrice. Partner di Rizzoli, anima editoriale del progetto, è Anele, la società di produzione di Gloria Giorgianni, che gestisce i diritti audiovideo della collana che potrebbe diventare anche una serie tv dal titolo “Undici” che includerebbe anche il libro di Michela Murgia “Dare la vita” (Rizzoli).

«Non avrai altro Dio»

Dacia Maraini rilegge il primo comandamento, «Non avrai altro Dio all'infuori di me», nel romanzo breve “La bambina che vola” (euro 12), ottanta pagine che sono un inno all'ascolto della propria interiorità e di ciò che non è possibile spiegare, i sogni, le ossessioni. Sara è un'artigiana che intaglia il legno. Bambole, burattini, trenini, animaletti sono la sua unica compagnia dopo che il marito se ne è andato di casa con una donna più giovane. Una notte un po’ insonne ha una visione: una bambina diafana dagli occhi curiosi le si avvicina mostrando un collo lungo che la fa somigliare a un ritratto di Modigliani. È fatta della sostanza dei sogni, ha un paio di ali dietro la schiena e dice di avere un rapporto speciale con un certo Signore che sta nei cieli. È di lui che parla alla donna, raccontandole storie della Bibbia. Sono storie d'amore, speranza e dolore, illuminanti risposte alle domande sulla vita che Sara porta nel cuore. Avvicinandola, a ogni risveglio, a una metamorfosi inaspettata.

«Non rubare»

Il settimo comandamento, «Non rubare», viene esplorato da Ilaria Gaspari ne “L'hotel del tempo perso” (euro 13), un giallo a tinte filosofiche che omaggia Agatha Christie e le sue atmosfere, che ci porta a Tauro Pigro, una ridente località termale punteggiata di palme. È qui che in un hotel dall'eleganza sfiorita arrivano dieci ospiti che nascondono un segreto e nessuno di loro può davvero dirsi innocente.

«Onora il padre»

Veronica Raimo si dedica al quarto comandamento «Onora il padre e la madre» in “Sabbie mobili” (euro 11) in cui racconta un'infanzia sospesa tra amore e abbandono, tra realtà e assurdo, dove è protagonista un ragazzino cresciuto con una madre diversa dalle altre, in una casa dove gli uomini non ci sono neanche in fotografia.

Le autrici

Le altre autrici che firmano i titoli che completano la serie, in uscita nei prossimi mesi, sono: Ritanna Armeni sul nono Comandamento, «Non desiderare la donna d'altri», Camilla Baresani sul secondo Comandamento, «Non nominare il nome di Dio invano», Federica Bosco sul terzo Comandamento «Ricordati di santificare le feste», Teresa Ciabatti sull'ottavo Comandamento «Non dire falsa testimonianza», Viola Di Grado sul quinto Comandamento «Non uccidere», Jennifer Guerra sul sesto Comandamento «Non commettere atti impuri» e Lidia Ravera sul decimo Comandamento «Non desiderare la roba d'altri». Da collezionare.

