Dieci clown nelle residenze per anziani 

Nella Residenza per anziani “San Giovanni” di Pabillonis, un esercito di dieci clown ha trasformato l'atmosfera, portando gioia e risate tra gli ospiti. «Questo progetto di clownterapia – specifica Michela Pistis, bibliotecaria a Pabillonis – è ideato dalla coop Agora in collaborazione con l’associazione Vip Sardegna e il sistema Bibliotecario “Monte Linas”». L'iniziativa è estesa alle case di riposo dei paesi aderenti al sistema bibliotecario, e ha rafforzato il legame tra generazioni, evidenziando l’importanza di un approccio olistico al benessere sociale.

«Un plauso agli organizzatori e ai volontari che hanno reso possibile questo momento di allegria e inclusione», chiosa la direttrice della residenza, Angela Pinna. Gli ospiti erano contenti: per Tullio Loi e Adelaide Saba «è stato un buon lavoro di volontariato all’insegna del divertimento». C’è chi chiede il bis: «Speriamo tornino presto», in coro Lucia Usai, Zaira Moi e Luigia Aru. «Meravigliosi i palloncini realizzati dai clown per noi», dice felice Nemesi Fenu. Beatrice Arangino, direttrice del sistema bibliotecario: «Il 17 marzo i clown si spostano ad Arbus, nella Comunità alloggio “Giuseppe Lampis”, per portare un sorriso ad altri ospiti di altre strutture d’accoglienza». (g. g. s.)

