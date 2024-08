Dieci chili di cocaina allo sbarco: due persone arrestate 

La media è di un arresto al giorno e da mercoledì nel porto dell’Isola Bianca sono stati sequestrati 13 chili di cocaina e 400 grammi di marijuana. Tutti “colpi” messi a segno dalle Fiamme Gialle di Olbia. L’ultima operazione è di ieri mattina ed è stata condotta dai militari coordinati dal capitano Carlo Lazzari che hanno bloccato due auto appena sbarcate da un traghetto. I finanzieri hanno sequestrato panetti per complessivi dieci chili di cocaina e arrestato due persone. La droga era nascosto in un doppiofondo ricavato nella carrozzeria di una delle due utilitarie monitorate. Le persone che erano alla guida delle utilitarie sono state arrestate, secondo i finanzieri sono complici nella preparazione e attuazione del trasporto della droga. Stando alle indagini, i due sono partiti dalla Lombardia e la droga era indirizzato a Olbia e al mercato della costa. In manette sono finiti due albanesi che lunedì compariranno davanti al gip di Tempio. Un altro imprenditore albanese è stato arrestato giovedì dalle Fiamme Gialle, sempre nel porto di Olbia, con 400 grammi di marijuana. Anche per l’uomo, difeso dall’avvocata Giovanna Porcu, la convalida è fissata domani. Sono stati invece disposti i domiciliari per Francesco Pes, l’automobilista di Viddalba trovato in possesso di tre chili di cocaina.

RIPRODUZIONE RISERVATA