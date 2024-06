Dieci cavalli sardi pronti a correre un Palio “anomalo” 

I cavalli sono tutti anglo-arabo-sardi e i fantini che correranno il Palio del 2 luglio, dedicato alla Madonna di Provenzano, sono per metà originari dell’Isola. Tanti gli esordienti. È questo il quadro uscito dalla “Tratta”, il complicato meccanismo che a Siena si segue per assegnare i cavalli alle contrade che correranno in piazza martedì sera. Dopo le prove notturne e le selezioni, i capitani hanno scelto un novero di dieci cavalli allineati tendenzialmente su un livello medio, escludendo ad esempio Zenis, Anda e Bola e Remorex (capace di arrivare primo anche da “scosso”, ossia senza fantino in groppa), esemplari considerati vincenti e già capaci di affermarsi in piazza del Campo.

Fantini e contrade

Sono pochi dunque i punti di riferimento. Tra i cavalli nessuno ha vinto un Palio e solo quattro hanno affrontato il tufo di piazza del Campo: Veranu, andato in sorte all’Oca e per ora montato dal re di Piazza, il dieci volte vittorioso Giovanni Atzeni detto “Tittia” (di Nurri), Ungaros, assegnato a Valdimontone, che sarà montato da Jonathan Bartoletti (altra possibile combinazione vincente), Viso d’Angelo, cavallo accreditato per la vittoria, andato alla Pantera (in sella ci sarà Enrico Brischelli “Bellocchio”) e Tabacco che avrà i colori dell’Onda e sarà condotto da Carlo Sanna “Brigante”, fantino di Sindia.

Sei gli esordienti. Brivido Sardo andato al Bruco (con in sella l’esordiente Mattia Chiavassa), Chripta che correrà per la Civetta (Federico Guglielmi “Tamuré”), Zenios per la Lupa (Andrea Coghe “Tempesta”), Akida assegnato al Nicchio (Elias Mannucci “Turbine”), Ares Elce al Leocorno (con il lussurgese Sebastiano Murtas “Grandine”) e infine Ardeglina alla Giraffa (con la novità Gabriele Puligheddu di Oliena, classe 2003, cresciuto all’ombra di Giovanni Atzeni).

Le scelte

«Innanzitutto vista la mia esperienza devo precisare di non pensare al Palio come una semplice corsa di cavalli, nonostante io viva dai cavalli e la mia professione sia quella di cercare di farli vincere. Forse potevo pensarlo prima di conoscere Siena, diciamo che bisogna innanzitutto entrare in punta di piedi senza giudicare né le scelte dei capitani né le scelte dei fantini, nulla è lasciato al caso», osserva Giovanni Porcella, professionista di Teulada, per anni veterinario del Magistrato delle Contrade. Secondo l’esperto, «avere dieci cavalli sardi in piazza è un grande onore. Si sta lavorando tanto come allevamento per cercare di stare sullo standard del cavallo da Palio di Siena che non sempre corrisponde al cavallo da corsa da ippodromo: infatti non c’è relazione tra somme vinte e vittorie in Piazza del Campo a parte qualche eccezione».

Favoriti e outsider

Certamente, quello che si correrà il 2 luglio, se le monte annunciate saranno confermate (ieri la prima prova è andata al Nicchio), sarà un Palio anomalo, con tanti esordienti sia tra i cavalli che tra i fantini e quindi con pochi punti di riferimento. «I giovani vogliono vincere di sicuro ma Giovanni Atzeni e Jonathan Bartoletti sono certamente più accreditati», osserva ancora Porcella. Come al solito gli incroci sono tanti. Il cavallo assegnato all’Oca e montato da “Tittia”, Veranu (allevato da Gianluca Gregu), è stato scoperto da Carlo Sanna in Sardegna che lo cura dopo averlo portato in Toscana. Proprio il fantino di Sindia «monta un buon cavallo in una contrada senza rivale, così come Enrico Bruschelli e Andrea Coghe – conclude – tra i cavalli debuttanti mi piacciono Criptha e Ares Elce».

