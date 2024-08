Dieci cavalli  e sei fantini sardi per l’Assunta  

I grandi campioni, o presunti tali, quelli capaci di vincere da “scossi”, oppure che hanno mostrato ottime performance in Piazza del Campo, staranno fuori. Così, il 16 di agosto, sul tufo di Siena per il Palio non si vedranno Anda e Bola (infortunatosi durante le prove di ieri mattina), Remorex, Tale e Quale e Ungaros. Il lotto dei dieci cavalli scelti per la corsa dell’Assunta è di medio livello (forse per placare le rivalità tra sei delle dieci contrade in piazza), un po’ come era accaduto a luglio quando vinse Carlo Sanna “Brigante” di Sindia per l’Onda superando l’ormai sempre favorito e plurivincitore in piazza, Giovanni Atzeni “Tittia” di Nurri, che montava Veranu. La costante, invece, è che ancora una volta i cavalli che correranno per le dieci contrade in lizza sono tutti sardi, non ce n’è uno che non sia stato allevato nell’Isola prima di prendere la strada della Toscana.

Le assegnazioni

Il destino ha assegnato quello che forse può essere il cavallo favorito alla Selva: è il vincitore di luglio, Tabacco, che verrà affidato a un fantino molto apprezzato ma esordiente in piazza (e quindi con una grande responsabilità ma allo stesso tempo con la fortuna di montare per una contrada senza nemiche), Andrea Sanna, 25 anni, anche lui di Oliena come il debuttante di luglio Gabriele Puligheddu, che a questo giro sembra non essere riuscito, almeno per ora, a conquistare una monta. In piazza ci sarà una folta pattuglia di sardi anche tra i fantini: saranno infatti sei a correre, con il ritorno di Dino Pes “Velluto” di Silanus con i colori della Lupa e in sella a Benitos (allevato dai fratelli Chessa di Orune con azienda a Chilivani-Mores), come Anda e Bola, figlio dello stallone Frac di Montalbo (a sua volta discendente del capostipite Vidoc III). «Questo è un cavallo molto interessante che potrebbe sorprendere nonostante sia all’esordio in piazza», spiega Giovanni Porcella, veterinario di Teulada e grande esperto di Palio, visto che per sei anni è stato il professionista di fiducia nel suo campo del Magistrato delle Contrade.

Gli altri sardi il 16 di agosto in Piazza del Campo sono Sebastiano Murtas “Grandine” di Santu Lussurgiu che monterà Canarinu (altro cavallo esordiente) per i colori dell’Onda, Giuseppe Zedde “Gingillo”, originario di Noragugume, in sella a Comancio per la Chiocciola, il vincitore di luglio Carlo Sanna “Brigante” su Ares Elce per l’Oca, e Giovanni Atzeni “Tittia” su Viso d’Angelo con la casacca dell’Istrice. A chiudere il quadro Jonatan Bartoletti “Scompiglio” su Veranu per Valdimontone, Federico Guglielmi “Tamurè” su Brivido Sardo per il Nicchio, Enrico Bruschelli “Bellocchio” su Zenis per la Civetta ed Elias Mannucci “Turbine” che monterà Zentiles e avrà la casacca della contrada del Leocorno.

Esperti ed esclusi

Per quanto riguarda i cavalli scelti, dunque, il lotto dei più esperti è guidato di sicuro da Tabacco, con sette Palii corsi e uno vinto (luglio scorso), nato nell’allevamento di Angelo Sanna a Pozzomaggiore. A seguire Viso d’Angelo con 5 e Veranu con 2. Gli altri cavalli che hanno corso almeno un Palio sono Zenis, Ares Elce e Brivido Sardo mentre sono quattro gli esordienti: Zentiles, Comancio, Benitos e Canarinu. Guardando invece alle monte, per ora restano esclusi dal Palio dell’Assunta Andrea Coghe, originario di Norbello e figlio di Massimino, Mattia Chivassa e Gabriele Puligheddu, il giovane fantino di Oliena che aveva debuttato nella corsa del 2 luglio scorso, poi spostata di due giorni a causa dei violenti temporali che si sono abbattuti su Siena in quei giorni.

Il recordman

Chi cercherà di portare destino e contrade dalla sua parte sarà Giovanni Atzeni Tittia, vincitore di dieci Palii nella sua carriera, l’unico capace di insidiare il primato di “Aceto”, il mitico Andrea Degortes che alla fine del secolo scorso riuscì a mettere insieme 14 vittorie in piazza. Un record difficile da raggiungere. Non c’è riuscito Luigi Bruschelli “Trecciolino”, fermatosi a tredici. “Tittia” però è testardo come tutti i sardi. E ha buoni rapporti con molte contrade. Due caratteristiche vincenti in Piazza del Campo.

