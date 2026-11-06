Dieci cantine per la festa de Su Piritzolu 

Dieci cantine e tante postazioni per la degustazione degli antichi sapori, caratterizzerano la serata, con la manifestazione de “Su Piritzolu” che animerà Sas Sette Carrelas, il centro storico di Macomer. Organizzato dall'associazione "Binzateris", si rievocano gli antichi sapori, uno spaccato della vita contadina dei secoli scorsi. É la tredicesima edizione della sagra, il vino dei poveri, prodotto con tecniche e finalità antichissime, che hanno caratterizzato la vita contadina fino alla prima metà del secolo scorso. Negli ultimi anni è stato riproposto dai viticoltori che aderiscono a Binzateris. La manifestazione è in programma stasera, con manifestazioni che richiamano centinaia di persone anche dal circondario. Le cantine saranno aperte attorno alle 18.30, con la manifestazione itinerante, dove si potrà gustare il vinello che ha forti legami con la storia del Marghine, ma anche assaggiare gli arrosti e i prodotti locali, tutte specialità legate alla tradizione. Il tutto sarà animato da balli e musica tradizionale, interpretata dai gruppi locali. La manifestazione si è aperta ieri pomeriggio con la presentazione di un libro, con l'intervento dell'autore, Tonino Arcadu e dell'agronomo, Gianni Lovicu.

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