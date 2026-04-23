Dieci bare in attesa di una sepoltura 

Mancano i loculi disponibli nel cimitero di Assemini e nella piccola camera mortuaria dieci feretri sono in attesa di una degna tumulazione, costretti in una sistemazione provvisoria che nega ai congiunti anche il diritto alla riservatezza. «Vorrei sapere ancora quanto tempo dobbiamo aspettare per la tumulazione dei nostri cari», si è chiesta Valeria Manca, parente di un defunto in attesa di sepoltura: «La sala del cimitero è ormai colma. Per noi lo strazio continua. Davvero inaccettabile». Una situazione che, secondo le proiezioni, è destinata a peggiorare già nelle prossime ventiquattr’ore, trasformando un problema burocratico in una ferita sociale profonda.

Il dolore negato

Dietro i numeri ci sono le persone che hanno perso la vita. Come il giovane Michele Murgia, la cui tragica scomparsa in un incidente stradale ha commosso la città. E poi Luisella Floris e Anna Zedda, scomparse il 9 aprile, insieme agli altri concittadini deceduti nei giorni scorsi. I familiari e gli amici che si recano in cimitero per un saluto, si trovano davanti a uno spettacolo di inefficienza: la camera mortuaria è talmente satura che per avvicinarsi a un feretro è necessario muoversi con estrema difficoltà tra le bare.

«È uno strazio ulteriore», denuncia dall’opposizione Ignazio Pireddu, che ogni giorno effettua un sopralluogo per accertare la gravità della situazione. «Oltre al lutto, le famiglie subiscono il disagio di non poter stare accanto ai propri cari con la privacy richiesta dal momento».

Mentre la tensione tra i cittadini sale e il grido «vergogna» rimbalza sui social, la soluzione strutturale appare ancora lontana. Nonostante l’amministrazione avesse annunciato, tempo fa, l’avvio dei lavori per il nuovo ampliamento da 1,9 milioni di euro, ieri nel cantiere nell’ala nuova nessun operaio, nessun mezzo in movimento.

Programmazione da rifare

Il problema rischia di essere ciclico. Come sottolineato da Pireddu, Assemini registra una media di 220 decessi all’anno: «Anche con il completamento del primo lotto dei nuovi loculi, tra due o tre anni ci ritroveremo nella stessa condizione. Serve una programmazione di medio termine, non si può gestire il culto dei morti come un’eterna emergenza».

Il sindaco

«È una delle emergenze più gravi che affronto da quando sono sindaco – spiega Mario Puddu affranto – e uso questo termine proprio per l'argomento e la delicatezza che occorre in questi temi e momenti. Non ho parole per descrivere il mio dispiacere e la mia vicinanza per il surplus di dolore che le famiglie stanno vivendo in questi giorni. Da anni è un tema che ha sempre avuto priorità nel nostro operato. Stiamo affrontando questa emergenza procedendo con le estumulazione programmate (molto delicate e che richiedono cautela e prudenza) e in contemporanea con i lavori per l'ampliamento del cimitero. Proprio domani c’è la prova della portanza del terreno. Lunedì si inizia con casseri e posa dei vari strati di fondazione e poi con la realizzazione della struttura. Nel frattempo è stata individuata la ditta che fornirà i loculi e si è studiata una soluzione che ridurrà i tempi di messa in opera».

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