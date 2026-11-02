Dieci aree di lavoro al Centro operativo comunale 

Dieci funzioni di supporto, con compiti e responsabili distinti, per gestire gli interventi in caso di emergenza. Il Comune di Monastir ha aggiornato la composizione del Cento operativo comunale, la struttura a disposizione del sindaco per dirigere le attività di soccorso e tutelare la comunità.

La prima cittadina Paola Ugas ha stabilito la riorganizzazione, articolando il Centro in dieci aree operative che vanno dalla pianificazione tecnico-scientifica alla sanità, dal volontariato alla gestione di materiali e mezzi. Tra le competenze rientrano anche il censimento dei danni a persone e cose, il coordinamento della viabilità e le telecomunicazioni, l’assistenza ai cittadini e la continuità dei servizi essenziali. Per ogni funzione è stato individuato un responsabile e, in alcuni casi, un vicario.

Tra i soggetti coinvolti ci sono il personale tecnico comunale e i rappresentanti delle associazioni Sos e Orsa. La funzione di coordinamento è invece affidata agli assessori all’Ambiente Maria Franca Murgia e ai Lavori pubblici Giovani Battista Loi, che si occuperanno di supervisionare le strutture operative, i gruppi di volontariato socio-assistenziale e di organizzare gli interventi per i cittadini. La sede è stata confermata negli uffici comunali di via Progresso.

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