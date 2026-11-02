SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Monastir.
03 novembre 2026 alle 00:23

Dieci aree di lavoro al Centro operativo comunale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dieci funzioni di supporto, con compiti e responsabili distinti, per gestire gli interventi in caso di emergenza. Il Comune di Monastir ha aggiornato la composizione del Cento operativo comunale, la struttura a disposizione del sindaco per dirigere le attività di soccorso e tutelare la comunità.

La prima cittadina Paola Ugas ha stabilito la riorganizzazione, articolando il Centro in dieci aree operative che vanno dalla pianificazione tecnico-scientifica alla sanità, dal volontariato alla gestione di materiali e mezzi. Tra le competenze rientrano anche il censimento dei danni a persone e cose, il coordinamento della viabilità e le telecomunicazioni, l’assistenza ai cittadini e la continuità dei servizi essenziali. Per ogni funzione è stato individuato un responsabile e, in alcuni casi, un vicario.

Tra i soggetti coinvolti ci sono il personale tecnico comunale e i rappresentanti delle associazioni Sos e Orsa. La funzione di coordinamento è invece affidata agli assessori all’Ambiente Maria Franca Murgia e ai Lavori pubblici Giovani Battista Loi, che si occuperanno di supervisionare le strutture operative, i gruppi di volontariato socio-assistenziale e di organizzare gli interventi per i cittadini. La sede è stata confermata negli uffici comunali di via Progresso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il progetto

La ministra Bernini promuove l’ET

Tappa importante nel percorso per la realizzazione dell’Einstein Telescope 
Mariangela Dui
Trasporti

Continuità, Aeroitalia vola via dalla Sardegna

L’annuncio dell’Ad Intrieri: «Non ci sono le condizioni per proseguire, lasciamo entro gennaio» 
Alessandra Carta
IL Focus

I sindacati: è emergenza, siamo pronti a collaborare

Caro-trasporti, la preoccupazione delle confederazioni: «Le maggiori spese delle aziende ricadono sulle famiglie» 
Alessandra Carta
Regione

Commissioni, trattative fino all’ultimo

Alle 10.30 il rinnovo dei parlamentini, dalle 8 vertice di maggioranza in extremis 
Roberto Murgia
L’intervista

«La Sardegna merita una squadra in Serie A»

De Giorgi, ct della Nazionale, indica la strada per la crescita del volley: «Orro è un valore aggiunto» 
Lorenzo Piras
bilancio

Pensioni, sì di Forza Italia a mini-ritocchi

Manovra alla Camera fra le contestazioni delle Regioni. Rebus coperture 