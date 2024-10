Dieci anni tra tutela e progetti di sviluppo 

«Un parco in continua evoluzione che sta crescendo benissimo». Lo ha detto il presidente dell’ente Giuseppe Ciccolini nell’incontro che ha segnato la chiusura della tre giorni dedicata ai festeggiamenti per il decimo anniversario della nascita dell’oasi regionale di Tepilora. Tanti eventi che hanno visto la partecipazione di numerosi visitatori provenienti da varie parti della Sardegna.

Sabato un convegno si è svolto a Bitti nella sala dell’ex Giudice di pace, cui hanno partecipato, oltre al presidente del parco e sindaco Giuseppe Ciccolini, il vice presidente Paolo Puddu, la sindaca di Lodè, Antonella Canu, il delegato dell’agenzia regionale Forestas nell’assemblea del Parco, Salvatore Mele, e Luca Santini, presidente nazionale di Federparchi che ha inviato un video. Presente anche Marianna Mossa, direttrice di Tepilora, che ha elogiato il lavoro degli amministratori dei Comuni del parco: Bitti, Lodè, Posada e Torpè.

L’incontro è proseguito con una tavola rotonda, coordinata da Pietro Calvisi, sul tema “Un parco, dieci anni: protezione della natura e opportunità per il territorio” cui hanno partecipato l’amministratore unico dell’agenzia Forestas, Salvatore Piras, il consigliere regionale Roberto Deriu e l’assessore regionale della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Giuseppe Meloni, che in chiusura dei lavori ha affermato: «Le buone pratiche evidenziate nella gestione del parco meritano l’attenzione del Consiglio regionale e noi faremo il possibile per accogliere le nuove istanze».

