Dieci anni senza strada: sabato sit-in a Monte Pino 

Dieci anni senza la strada Olbia Tempio, l’anniversario cade sabato prossimo. E sabato 18 novembre, dalle 11, il Comitato “Olbia Monte Pino” sarà di nuovo sulla Provinciale per protestare contro quella che viene definita “la grande vergogna della viabilità gallurese”. Lo dice Giuseppina Pasella, portavoce del comitato civico che è già sceso in strada diverse volte per denunciare il mancato ripristino della Provinciale 38. Il 18 novembre del 2013, nel pomeriggio, mentre Olbia iniziava a vivere le tragiche ore del Ciclone Cleopatra, un pezzo della Provinciale 38 cedette alla pressione di una enorme massa d’acqua che si era accumulata a ridosso di un rettilineo. Persero la vita tre persone, ingoiate nella voragine che si aprì sotto le auto. Si chiamavano Bruno Fiore, Sebastiana Brundu e Maria Loriga. Mentre Veronica Gelsomino travolta da un fiume di fango e pietra riuscì a salvarsi. Dice Pasella: «Saremo in strada anche per loro. Dobbiamo ricordare, tutti, queste persone, i loro sacrificio e il dolore dei familiari. Dobbiamo ricordare che Veronica Gelsomino ancora oggi fa i conti con le conseguenze di quello che è successo dieci anni fa. E dobbiamo ricordare che i galluresi non hanno la strada che era stata inserita nel pacchetto emergenziale del Ciclone Cleopatra». Il sit in avrà inizio alle 11 di sabato all’altezza dell’incrocio di Macchia Mala.

