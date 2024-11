«Dieci anni senza sapere che fine abbia fatto nostro padre Salvatore» 

L’albero accanto al quale aveva parcheggiato la sua Panda rossa è diventato un sacrario. C’è ancora la sua foto appesa con lo spago dai familiari nei giorni successivi alla sua scomparsa e una piccola aiuola che offre una nota di colore a quel luogo simbolo del dolore di una famiglia.

La scomparsa

Il tempo è passato, ma per i quattro figli di Salvatore Vargiu, il 74enne pensionato di Capoterra scomparso la mattina del 4 gennaio del 2014 nella località montana di Trunconi, nel territorio di Assemini, quella data resterà per sempre impressa nella loro memoria. Dopo dieci anni di assenza da casa, i figli di Salvatore Vargiu, Ignazio, Vincenza, Rita e Giuseppe hanno chiesto al Tribunale di Cagliari il riconoscimento della morte presunta del proprio genitore, un atto che permetterà loro di chiudere una lunga trafila burocratica che dal 2014 fa il paio con il dolore di non avere neppure una tomba su cui piangere quel padre rapito dalla montagna e mai riconsegnato.

Il dolore

Vincenza è la secondogenita di Salvatore Vargiu: per lei, in questi anni, il luogo in cui suo padre aveva parcheggiato l’auto per addentrarsi nella foresta in cerca di funghi ha assunto un valore spirituale, tanto da portarla a tornarci per ogni commemorazione dei defunti per portare dei fiori. «Stavolta le pessime condizioni della strada non ce l’hanno permesso, ma grazie a un amico di mio marito non gli sono mancati neppure quest’anno. Quello che abbiamo chiamato “l’albero di babbo” per me è diventato un simbolo, e sono felice che quel piccolo spazio della memoria dedicato a nostro padre sia stato rispettato: ogni tanto qualcuno posa un fiore, una volta hanno anche lasciato una birra».

Le ricerche

Piangere un morto che per la legge non può ancora considerarsi tale è un dolore difficile da spiegare. Mentre il tempo si dilata, l’assenza si fa consuetudine, ma in cuor suo ognuno sa che rassegnarsi a non sapere che fine abbia fatto un proprio caro non potrà mai essere accettato. «Di solito al terzo giorno si perdono le speranze, così ci avevano detto - racconta Vincenza, per tutti a Capoterra semplicemente Cenza - col passare del tempo era evidente che non lo avremmo più trovato vivo, ma speravamo almeno che la montagna ci restituisse il suo corpo. La macchina dei soccorsi messa in piedi dalla prefettura era stata impagabile, vigili del fuoco, speleologi e persino i cani molecolari lo avevano cercato invano per una settimana: le ricerche di amici, parenti ma anche volontari erano proseguite per mesi, purtroppo senza successo. Trovavo incredibile il fatto che, battendo palmo a palmo una zona impervia come Trunconi, con una vegetazione fitta che impedisce in alcuni punti di scorgere la luce del sole e diversi crepacci fossero stati trovati oggetti perduti chissà quando come un giubbotto, un cappellino, un paio di ciabatte e un telefonino ma non il corpo di nostro padre».

Il lutto

La moglie di Salvatore Vargiu, Aventina Pandino, è morta tre anni dopo la scomparsa del marito: per i figli un nuovo dolore, comunque diverso rispetto a quello già provato dopo la scomparsa del padre. «La perdita di nostra madre è stata straziante - ricorda Cenza Vargiu - ma a un certo punto è subentrata la rassegnazione, avere una tomba su cui piangere ci ha aiutato a elaborare il lutto. Con mio padre tutto è stato diverso, forse non smetteremo mai di chiederci cosa gli sia accaduto, se abbia sofferto prima di morire e se abbia atteso invano che qualcuno lo trovasse. Oltre ai ricordi più belli, quello che ci rimane è l’albero di babbo, il luogo nel quale, in un certo senso, si è congedato dalla vita».

