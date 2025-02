Dieci anni per tentato omicidio 

Anche per i giudici di secondo grado il 15 marzo 2020, in pieno lockdown, fu l’allevatore di Orani Andrea Sedda ad imbracciare il fucile che, nelle campagne di Nordule, sparò contro l’auto guidata dall’allevatore Salvatore Borrotzu, suo vicino di pascolo. Per questo ieri la Corte d’appello di Sassari ha confermato la condanna inflitta a Sedda in primo grado dai giudici di Nuoro a 10 anni e sei mesi per tentato omicidio.

Il movente

Ad assistere alla sentenza Sedda (difeso da Lorenzo Soro, Gianfranco Careddu e Pasquale Ramazzotti), accompagnato dalla mamma. Il giorno dell’agguato il mancato killer si appostò dietro una zona alberata dove una stradina in terra faceva una semi curva costringendo chi la percorreva in auto a rallentare. Aprì il fuoco quando arrivò Borrotzu. I pallettoni sfiorarono il viso della vittima: secondo i carabinieri della compagnia di Ottana che svolsero le indagini, una volta morto e non avendo altri parenti che potessero proseguire l’attività avrebbe lasciato spazio (questo sarebbe il movente) alle mire di espansione sui suoi terreni da parte dei vicini di pascolo. La difesa ha sempre sostenuto la carenza delle indagini. La vittima, parte civile, era tutelata da Francesco Stara.

Il fucile e l’auto

Secondo le indagini, il fucile utilizzato per l’agguato fu ritrovato e sequestrato nei terreni di proprietà dei Sedda. Angelo Sedda, fratello di Andrea, risultato estraneo al tentativo di omicidio, fu assolto in primo grado (e ieri non imputato). Aveva patteggiato per il possesso di quell’arma. Il fucile risultò compatibile con una borra esplosa dall’arma sequestrata ai Sedda e ritrovata dai carabinieri con un metal detector nel luogo dove si appostò il killer. Fu proprio quel dettaglio ad indirizzare le indagini perché Borrotzu, scappando dall’agguato, si rifugiò nell’ovile di Francesco e Pasquale Mula. Questi, intercettati, parlarono di un’auto che il giorno dopo i fatti si fermò nel luogo dell’agguato. Vettura simile a quella di Andrea Sedda e che indirizzò su di lui le indagini. Auto che la difesa ha sempre sostenuto non fosse funzionante, quindi non poteva essere la sua. Ieri la conferma della condanna.

RIPRODUZIONE RISERVATA