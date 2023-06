Dieci anni per il trapper romano 

Insieme, nella stessa aula: Fabio Piu entra con la sedia a rotelle, accompagnato dalla mamma e dalla fidanzata, dentro c’è già Elia Di Genova, che parla con i suoi avvocati. Piu non cammina, ha una lesione al midollo che gli impedisce di controllare i movimenti della gamba destra, è la vittima del tentato omicidio del 14 agosto 2022 (spiaggia di Marinella, Olbia). Elia Di Genova, 26 anni, romano, cantante del genere trap, aspetta la fine del processo che lo vede accusato di tentato omicidio, per la coltellata alla schiena che ha fatto esplodere una vertebra di Piu, tranciando di netto il midollo. La pm Nadia La Femina chiede 8 anni di carcere (12 anni, pena base, meno un terzo del beneficio previsto dal rito abbreviato), il giudice del Tribunale di Tempio, Claudio Cozzella, ieri, a fine mattinata, legge la sentenza: dieci anni di carcere, due in più rispetto a quanto richiesto dalla Procura.

«Fabio combatte»

È stato un processo lampo quello a carico del trapper romano, ma il tempo dentro l’aula del palazzo di giustizia di Tempio, ieri non passava mai. La tensione si tagliava a fette. Per la prima volta, a distanza di quasi un anno dal tentato omicidio, Di Genova e Piu sono nella stessa stanza. Una prova per tutti. Fabio Piu, 35 anni tra qualche settimana, sassarese, fissa Di Genova durante tutta l’udienza. Sente le parole del suo avvocato, il penalista Jacopo Merlini, legale di parte civile. Merlini è durissimo: «ll gesto di Di Genova è stato vigliacco quanto inutile». La vittima, nella ricostruzione di pm e parte civile, è stata colpita nel buio, alle spalle, dopo una discussione banale, senza un vero motivo. Dopo la sentenza, Piu, a caldo, dice: «È stato veramente difficile stare vicino a Di Genova, ma adesso giustizia è fatta». La mamma del giovane, Rossana Coradduzza, è protettiva, si avvicina al figlio, che stringe le spalle possenti come se si volesse contenere, per non esplodere. Dice la donna: «Fabio combatte ogni giorno per recuperare l’uso delle gambe, e farò tutto quello che serve per arrivare a questo risultato».

«Non ho colpito Piu»

Gli avvocati del trapper romano, Pietro e Gian Mario Nicotera, dopo la sentenza annunciano il ricorso in appello. Hanno chiesto l’assoluzione del loro assistito, per i due legali non è Di Genova ad avere inferto la coltellata, ma altri. E il trapper in aula dice, prima del verdetto: «Sono stato accusato io perché sono un bersaglio mediatico».

RIPRODUZIONE RISERVATA