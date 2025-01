Dieci anni in prima linea per il turismo 

Compie dieci anni il Consorzio turistico per l'Iglesiente, l'associazione di operatori turistici attiva nella promozione del territorio e nella sua valorizzazione. Dieci anni di grandi trasformazioni, nel corso dei quali le attività del Consorzio sono cresciute di pari passo con l'incremento del settore turistico, con numeri in costante aumento grazie alla sinergia tra istituzioni pubbliche e settore privato.

Il percorso

«Dieci anni fa - spiega Attilio Casti, presidente del Consorzio - abbiamo dato il via alle iniziative con circa 50 associati, un numero che in tutto questo tempo è cresciuto, fino ad arrivare ai 160 soci di oggi tra titolari di strutture ricettive, bed & breakfast, servizi di ristorazione, attività commerciali, artigianali, operatori culturali e guide turistiche».

Rispetto al 2015, secondo l'analisi di Casti, uno degli elementi più importanti è stato la nascita di un coordinamento tra gli operatori impegnati nel settore del turismo.

«Dieci anni fa si procedeva in ordine sparso - prosegue il presidente del Consorzio - mentre oggi il movimento è cresciuto grazie alla pianificazione, al coordinamento tra i diversi attori, sia delle amministrazioni locali che della società civile, e al confronto con altre realtà, incontrate nelle rassegne del settore dove si incontrano addetti ai lavori e tour operator».

Le iniziative

Sono numerose le iniziative messe in campo per il decennale del Consorzio turistico. Un programma chiamato in maniera emblematica “Costruiamo insieme” e ricco di appuntamenti, con eventi trasversali che coinvolgeranno i soci, convegni, approfondimenti culturali e momenti legati alla formazione e alla promozione del territorio. Con il fine principale di coinvolgere un numero sempre maggiore di soggetti, e accompagnare una crescita strutturale indispensabile per la valorizzazione di un turismo che vada oltre i mesi estivi.

I dati

I dieci anni del Consorzio sono l'occasione per un bilancio del settore turistico nella città di Iglesias. Secondo i dati forniti dall'Osservatorio sul Turismo della Regione, in città sono presenti 285 strutture ricettive, con 1.443 posti letto. Gli alberghi sono 5, mentre sono molto più numerose le strutture extra-alberghiere, con 17 affittacamere, 15 bed & breakfast e 6 case e appartamenti per vacanze e ferie. La tipologia più significativa è rappresentata dagli alloggi privati, con 237 abitazioni, 350 camere e 950 posti letto.

«Numeri importanti - conclude Casti - per una crescita che non è stata solamente quantitativa, ma anche qualitativa, grazie alla capacità di riuscire ad attirare diverse tipologie di visitatori, dal turista itinerante, che viene in città per una visita fugace, a quello stanziale, che di anno in anno sceglie Iglesias e il suo territorio per le ferie, fino ad arrivare agli ex turisti che decidono di comprare casa. L'auspicio per il futuro è quello di riuscire ad avere strutture ricettive sempre più grandi e organizzate, per riuscire ad accogliere le comitive, le scolaresche e i grandi gruppi organizzati».

