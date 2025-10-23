Dieci anni in musica per il “PopCor” 

Dieci anni di emozioni e musica. Il coro PopCor festeggia l’importante traguardo con una serata in cui la corale, diretta dalla maestra Sara Careddu, proporrà alcuni dei brani eseguiti in questi anni. Duarnte l’esibizione, alle spalle del coro saranno proiettate le immagini dei coristi e delle varie manifestazioni a cui hanno partecipato. L’appuntamento è domani alle 19 al Garau, il coro sarà accompagnato al pianoforte dal maestro Fabio Moi, alle percussioni Giorgio Usai, alla chitarra e all'Ukulele Antonello Sogus. Sarà una serata importante per rivivere la storia di questa corale che, nata dieci anni fa grazie alla passione di un gruppo di appassionati musicisti, è cresciuta nel tempo riscuotendo successi sempre maggiori. Con un repertorio che spazia dagli anni Trenta ai giorni nostri attraverso pop, jazz e musica tradizionale, il coro è stato spesso protagonista di varie manifestazioni e festival insieme ad altri cori, non soltanto nell’Isola. Si tratta sempre di preziose occasioni che contribuiscono all’arricchimento dei coristi e dei partecipanti sia sotto il profilo musicale che sotto quello culturale e umano. Adesso conto alla rovescia per l’esibizione di domani.

RIPRODUZIONE RISERVATA