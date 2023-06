Dieci anni fa l’ultimo match, ora l’abbandono 

L’ultima partita dei rossoblù risale a dieci anni fa - Cagliari-Fiorentina - giocata il 30 marzo del 2013 a porte chiuse. Poi il fischio finale che ha chiuso la breve avventura del Cagliari Calcio e della serie A nello stadio quartese di Is Arenas. Il resto è scandito da contenziosi e indagini che in questi anni hanno riempito le pagine della cronaca giudiziaria locale e isolana. Con lo stadio sullo sfondo, un tempo animato da cori e striscioni dei tifosi, e ora abbandonato a sé stesso. Negli ultimi anni quella che doveva essere una cittadella sportiva all’avanguardia, vanto per tutta l’area vasta di Cagliari, è diventata un fantasma circondato da cumuli di spazzatura: discariche ovunque a due passi dal parco di Molentargius e dal lungomare Poetto, che ogni estate diventano micce pronte a prendere fuoco.

Uno scenario desolante, in attesa della rinascita in chiave sportiva e ambientale annunciata dal Comune per tutto il compendio di Is Arenas: stadio, pista di atletica, ma anche spazi per lo sport all’aperto e aree verdi. Ci sperano prima di tutti gli atleti quartesi: il Sant’Elena in primis, che in quell’impianto - nel periodo degli anni d’oro - aveva disputato anche il campionato di serie C2, poi costretto a traslocare altrove senza più fare ritorno in città. Stessa sorte è toccata anche al Quartu 2000, e alla società di atletica della Tespiense, con la campionessa Dalia Kaddari che da tempo disputa gare e allenamenti a Cagliari dopo lo sfratto dall’impianto di Is Arenas.

RIPRODUZIONE RISERVATA