Dieci anni dopo, la Vuelta non dimentica Fabio Aru 

La Vuelta non dimentica Fabio Aru. A dieci anni dallo storico trionfo nell’edizione 2015, il “Cavaliere dei 4 Mori” è a Torino, da dove la corsa a tappe spagnola parte per la prima volta: ieri la presentazione, domani la “Gran salida” con la prima di quattro tappe italiane e le prime di moltissime salite. Il villacidrese è ospite d’onore e testimonial di una corsa che ha sempre amato, con kl quinto posto del 2014 (con due successi di tappa) e la maglia roja conquistata l’anno dopo, ma anche con la chiusura della carriera proprio in coincidenza con l’ultima frazione della Vuelta 2021, nello scenario evocativo della cattedrale di Santiago de Compostela.

Si aspettava questo coinvolgimento da parte degli organizzatori?

«Sì, perché è il decimo anniversario del mio successo e perché sono l’ultimo italiano ad averlo vinto. Ma con loro in generale i rapporti sono ottimi, negli anni scorsi avevo partecipato a eventi di sviluppo (che loro chiamano desafio ) in Cina. Ero stato invitato anche a dicembre alla presentazione a Madrid e mi hanno coinvolto come testimonial per questa partenza italiana. Seguirò queste tappe, poi sarò a Madrid per il finale. Un bel segno di riconoscimento».

Cosa farà?

«Ho già iniziato in questi con le varie cerimonie, da mercoledì è iniziato il via vai delle squadre ma l’avvicinamento vero e proprio comincia sempre dal giovedì, con la presentazione. In questi giorni racconterò su Tik tok ciò che accade dietro le quinte. È un social che non utilizzo tanto ma che si presta molto, raccontando questa nuova avventura che per il Piemonte chiude un tris con Giro e Tour. E anche per il Paese Italia sarà una bella cosa. S periamo che la pioggia non la rovini».

Piemonte, casa della sua compagna Valentina ma non solo...

«Con il Piemonte ho un rapporto speciale da tanti anni: ho vinto il tricolore a Ivrea, le tappe al Giro, gli anni di allenamenti al Sestriere. Sono le zone della mia compagna, ma io mi sono allenato qui per anni e conosco tutte le valli. Forse mi manca solo la zona di Limone Piemonte dove c’è l’arrivo domenica e sono curioso di vederlo. A prescindere da questi legami, anche se non partecipo spesso a eventi professionistici, perché mi occupo di altro, mi fa sempre piacere essere presente in corse a cui ho partecipato per tanti anni».

La Vuelta del 2015: è la sua vittoria del cuore?

«Viene ricordata come la mia vittoria più importante, io però metto sullo stesso piano i due podi al Giro d’Italia. Ma nel cuore ho altri momenti, più sofferti, che mi restano dentro in profondità. Come la vittoria del tricolore dopo la morte di Michele Scarponi e dopo aver dovuto saltare il Giro che partiva dalla Sardegna. Certo, la Vuelta è stato il punto più alto di un periodo in cui ero spesso tra i protagonisti. E poi alla Vuelta ho iniziato a parlare spagnolo ed è una di quelle cose che ti porti dietro a fine carriera e la cultura spagnola è simile a quella sarda, così lì mi sento un po’ a casa».

Chi salirà sul podio di questa Vuelta?

«Vingegaard è quello che si è dimostrato più forte ed è il grande favorito. Io auguro ad Ayuso di salire sul podio dopo la sfortuna al Giro. A Ciccone suggerirei di puntare ai successi di tappa e al Mondiale. Ha dimostrato di essere forte nelle gare di un giorno e vista la condizione e il fatto che è un percorso duro, il podio iridato è possibile. Non lo dico per sminuirlo, lui sa che se “fai classifica” spendi tante energie, mentre se punti alle tappe puoi recuperare e arrivare al Mondiale fresco. Non rischierei di andare magari in crisi nella terza settimana».

