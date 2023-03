Dieci anni dopo i “moschettieri” ricordano Mennea  

C’è stato un tempo in cui una staffetta percorreva la Sardegna di scuola in scuola per diffondere il verbo dei valori dello sport. A guidarla c’era lo stesso tecnico della “sardo per cento”, Gianfranco Dotta e in prima frazione c’era il grande Pietro Mennea, quello delle tante medaglie nella velocità e delle tante lauree nella vita. Poi c’era un altro velocista, Angelo Cherchi, che da ragazzo con Mennea gareggiava (e l’ha pure battuto) e un magistrato, Paolo De Angelis, che più che le piste aveva frequentato le pedane di scherma. Tra loro si chiamavano “i quattro moschettieri”, anche se solo l’ultimo sapeva tirare. Ma erano i paladini dello sport pulito, della lotta al doping, del rispetto e delle perseveranza che - in campo e nella vita - è la premessa del successo.

Ieri, mentre la primavera bussava alle finestre dell’aula Shardana, i “moschettieri” si sono ritrovati, come ai bei tempi, a parlare di Pietro che da dieci anni esatti se n’è andato e di ciò di cui la “Freccia del Sud” amava parlare. Per la curiosità degli studenti dell’Istituto Tecnico “Martini” e la gioia di Manuela Caddeo, insegnante ed ex atleta. Appena rientrata dalla cerimonia svolta allo “Stadio dei Marmi-Pietro Mennea”, in collegamento da Roma c’era la moglie, Manuela Olivieri Mennea. Porta avanti lei l’impegno preso dal marito con la “Fondazione Pietro Mennea”, rivolta soprattutto ai ragazzi, e va in giro a parlare, cercando di ispirarsi a lui: «Ho visto un filmato amatoriale in una scuola: lui riusciva a trascinare i ragazzi, a farli sognare e loro lo ascoltavano incantati».

E ieri quelli cagliaritani hanno ascoltato chi lo ha conosciuto e lo ha voluto ricordare come persona, con solo come campione. A cominciare da Cherchi, che lo assisteva nell’editing dei tanti libri scritti, sino all’ultimo, mai pubblicato: «Per me è stato un fratello. Aveva un grande talento per la scrittura, ma non c’entra il fatto di avere una cultura formata, quella universitaria: per scrivere certe cose devi avere l’animo del poeta». E De Angelis ha ricordato: «Una volta gli chiesero quale fosse stata la sua più grande vittoria: “aver studiato”, rispose senza esitazioni. Non ho timore di accomunarlo a Falcone e Borsellino: sono stati tutti e tre osteggiati e isolati in vita. Erano scomodi, ma rivoluzionari: praticavano la fiducia nel genere umano».

