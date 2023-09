Dieci anni di Visioni Sarde alla Manifattura 

Un finale di stagione con i fiocchi alla Manifattura che, oggi e domani dalle 20.30, si prepara a chiudere le proiezioni all’aperto dell’arena estiva cagliaritana - allestita con la sinergia tra la Fondazione Sardegna Film Commission e il Cinema Odissea - con due serate dedicate ai cortometraggi realizzati nell’Isola e che verranno distribuiti in Italia e nel mondo in collaborazione con la Cineteca di Bologna.

Le opere

Ritorna così Visioni Sarde che, con l’edizione 2023, festeggia i primi dieci anni del premio presentando oggi al pubblico alcune delle opere vincitrici delle passate stagioni: “Buio” di Jacopo Cullin e Joe Bastardi, con l’indimenticabile Giampaolo Loddo, “Il bambino” di Silvia Perra, “Disco volante” di Matteo Incollu, “Valerio” di Gianni Cesaraccio, “L’uomo del mercato” di Paola Cireddu, “Mammaranca” di Francesco Piras. Sarà proiettato in anteprima anche il film di animazione coprodotto con il progetto Nas “L’albero del riccio” con la regia di Chiara Sulis. Domani verranno invece mostrate le opere in concorso di «un’edizione che sorprenderà il pubblico - dichiara il presidente della Sardegna Film Commission Gianluca Aste – per la varietà dei generi, poetiche e stili di regia. Siamo fieri di celebrare i tanti giovani professionisti del Cinema made in Sardegna inclusi i nuovi talenti dell’animazione sarda». I film in gara, che sono stati raccolti e preselezionati dalla Cineteca di Bologna, sono: “Dalia” di Joe Juanne Piras, “Giù cun Giuali” di Michela Anedda, “Incappucciati, Foschi” di Nicola Camoglio, “Quello che è mio” di Gianni Cesaraccio, “La punizione del prete” di Francesco Tomba, Chiara Tesser, “Ranas” di Daniele Arca, “Spiaggia libera” di Ludovica Zedda, “Ti aspetto qui” di Gabriele Brundu. «Ogni anno la qualità dei cortometraggi di Visioni Sarde aumenta e possiamo essere molto soddisfatti dei cortometraggi che presenteremo in competizione», sostiene Anna Di Martino, direttrice del Festival Visioni Italiane della Cineteca di Bologna. A scegliere il vincitore sarà una giuria composta dalla cantautrice Claudia Aru e Lia Furxhim (direttrice Centro Nazionale Cortometraggio), da Stefania Medda (direttrice dello Spazio Odissea di Cagliari), il regista Francesco Piras e dal direttore del Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria - Cineteca Sarda di Cagliari Antonello Zanda.

