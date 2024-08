Dieci anni di sfide per la Palmas Corre 

Ultimi preparativi nella frazione di San Giovanni Suergiu per l’attesissima “Palmas Corre” di domani che compie 10 anni.

Era stata ideata nel 2012 per i 50 anni della nascita di Palmas dall’associazione culturale Palmas Vecchio: «Organizzammo una camminata – raccontano Marco e Sandro Madeddu – con lo scopo di percorre il territorio e raccontare la storia del nostro paese che nel 1962 vide la popolazione abbandonare il vecchio borgo per via di infiltrazioni d'acqua causate dalla costruzione della vicina diga di Monte Pranu per trasferirsi nel nuovo poco distante». Gli anni sono trascorsi e solo il Covid nel 2020 e nel 2021 è riuscito a fermare l’evento che, quest’anno è stato ribattezzato “Sa De Dexi”: «Realizziamo il sogno di coinvolgere anche Tratalias – prosegue Marco Madeddu – legata alla nostra storia perchè entrambi i borghi furono “spostati” per la realizzazione della diga». Il vecchio borgo di Tratalias è rimasto quasi intatto, di quello di Palmas rimane un’antica chiesa romanica «altro legame che ci accomuna con Tratalias, pertanto abbiamo deciso portare il percorso da 7 a 10 chilometri passando davanti alle due chiese».

La camminata, che nel corso degli anni è diventata una gara podistica, ha visto la partecipazione di tantissimi atleti di livello regionale e tanti amatori, tra loro anche la sindaca Elvira Usai: «In questi anni la manifestazione sportiva ha contribuito a far apprezzare il nostro territorio – dice – in particolare le bellezze storiche e naturalistiche». L’evento ha anche uno scopo benefico: per ogni iscritto verrà donato 1 all’associazione Uniti Oltre, più 100 euro extra al raggiungimento di 500 iscritti e altri 100 per ulteriori 100 iscritti.

RIPRODUZIONE RISERVATA