Dieci anni di arte di strada, si festeggia con musica e colori 

Un ricco programma di musica e di street art per festeggiare i dieci anni dell’associazione culturale “Skizzo”, che ha dato vita alla stagione dei murales che ha trasformato San Gavino Monreale in un museo a cielo aperto. Per il decennale il sodalizio ha scelto piazza Michelangelo. «Tutti i giorni – spiega il presidente Ivan Licari – dalle 10 fino al 24 in piazza Michelangelo gli artisti Hitnes, Cau, Mamblo e Sardomuto lavorano alla realizzazione di nuovi murales nelle pareti degli edifici di proprietà di Area. Vogliamo riqualificare questa zona dimenticata e celebrare insieme le tante opere d’arte che hanno reso unico il nostro paese. Il 24 per la serata finale dalle 20 ci sarà un concerto gratuito con gli Skami Ska e il gruppo Arschloch con musica e dj set».

I volontari sono tantissimi, come Stefano Ennas: «Dopo 10 anni Skizzo e il muralismo sangavinese si sentono solo all’inizio del percorso di rigenerazione urbana». È entusiasta l’assessore alla Cultura Riccardo Pinna: «Arte e cultura a San Gavino sono sempre più di casa e nelle case. “Skizzo” è una delle tante realtà di volontari che contribuiscono alla vita sociale della comunità. Nel nostro paese da anni arrivano i turisti per vedere quello che è un vero e proprio museo a cielo aperto: impensabile fino a qualche anno fa. La street art è per tutti e le persone possono ammirare gratuitamente le opere artistiche».

RIPRODUZIONE RISERVATA