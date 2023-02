«Dieci anni di affari nei negozi del paese» 

«Un giro di affari da più di 200mila euro solo negli ultimi mesi. Il segreto? Pensare al commercio in un modo diverso». Il centro commerciale naturale di Villasor compie 10 anni, ma prima di spegnere le "candeline", il presidente Franco Onnis, 60 anni, racconta la storia dell'associazione.

Il progetto

«L'idea è quella di promuovere i commercianti e le attività del paese, favorendo l'economia e creando attrattiva per chi non è residente - spiega Franco Onnis – gli esercenti, chi vuole, aderiscono al circuito, associandosi e facendo rete. Nel mentre si creano appuntamenti che spingano i cittadini e i turisti a spendere. L'associazione quindi investe nel Comune e negli eventi pubblici attraverso i fondi che reperiamo. Per molti versi abbiamo creato un nuovo tipo di turismo che prima non esisteva».ra si apre la seconda decade: «Abbiamo cominciato a febbraio 2012. Eravamo una ventina e ora abbiamo più di 50 associati. La parte più difficile è stata far capire come si muove una realtà del genere: alcune attività sono più "turistiche" di altre, ma noi non puntiamo ai singoli. Se qualcuno finisce a Villasor per un evento, potrebbe fermarsi di strada tanto al bar quanto al supermercato, e magari scovare negozi più convenienti dove torneranno o che consiglieranno. Non è solo turismo diretto. Qualcuno è ancora scettico, molti invece lo hanno capito».

La lotteria

Tanti i progetti, molti i successi: «Il 2022, pur con la crisi, è stato l'anno migliore - aggiunge Onnis - Abbiamo organizzato la lotteria degli scontrini, dove la gente doveva spendere almeno 100 euro nei negozi del circuito. La mole di affari è stata di più di 100mila euro. Noi ne abbiamo speso 10mila per i premi. Poi abbiamo ottenuto un finanziamento di circa 70mila euro, soldi che reinvestiamo nel paese» . Negli ultimi mesi il Ccn ha partecipato ai festeggiamenti di Natale organizzando il villaggio di Babbo Natale e il mercatino, ma ha anche collaborato alla Festa del carciofo e tanti altri appuntamenti: « Abbiamo avuto una comitiva dalla Polonia e collaborato con tanti Ccn. Abbiamo creato una moneta paesana, il Sorrex, che con un sistema di cash back e l'app apposita permette ai clienti di recuperare quanto ha risparmiato. Siamo pronti per questo 2023» .Parole di orgoglio anche dal sindaco Massimo Pinna: «Lo stesso Comune è associato - spiega – questo perché è un progetto che ci piace. Li sosteniamo e loro sostengono noi, confrontandoci. Con il Sorrex (che abbiamo anche finanziato in larga parte) e tanti altri progetti dimostrano di tenere alla nostra cultura e tradizione. E poi favoriscono l'economia circolare. Siamo pronti a sostenerli ancora e ad accompagnarli in questo progetto».