Dieci anni da Amatrice 

A dieci anni dal terremoto di Amatrice, Mario Tozzi (alle 21.20 su Rai Tre) torna sui luoghi della tragedia per capire cosa è cambiato nella prevenzione sismica in Italia. Il confronto con Norcia, colpita da un sisma simile ma con danni molto minori grazie a scelte costruttive più sicure, mostra che non è il terremoto a uccidere ma gli edifici mal costruiti. Bisogna superare il fatalismo e puntare su prevenzione e memoria storica del rischio sismico.

Il programma è condotto da Tozzi, studioso Cnr, cerca di rispondere con precisione e chiarezza, seguendo un approccio innovativo e scientificamente accurato che solo un esperto del settore può fornire.