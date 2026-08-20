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21 agosto 2026 alle 00:33

Dieci anni da Amatrice 

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A dieci anni dal terremoto di Amatrice, Mario Tozzi (alle 21.20 su Rai Tre) torna sui luoghi della tragedia per capire cosa è cambiato nella prevenzione sismica in Italia. Il confronto con Norcia, colpita da un sisma simile ma con danni molto minori grazie a scelte costruttive più sicure, mostra che non è il terremoto a uccidere ma gli edifici mal costruiti. Bisogna superare il fatalismo e puntare su prevenzione e memoria storica del rischio sismico.

Il programma è condotto da Tozzi, studioso Cnr, cerca di rispondere con precisione e chiarezza, seguendo un approccio innovativo e scientificamente accurato che solo un esperto del settore può fornire.

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