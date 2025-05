«Dieci anni al capo ultras del Milan» 

Milano . Era il loro «territorio», sottoposto alle loro «regole», e chi non si sottometteva, anche intralciando i business legati allo stadio, dal merchandising ai biglietti rivenduti con rincari, subiva pestaggi e minacce. Gli ultrà delle due curve di San Siro, la Nord interista e la Sud milanista, si sono mossi come «milizie private. in rapporti, conflittuali o meno», non solo con altre tifoserie, ma pure con i club e con «le strutture statali deputate alla repressione dei reati». Rapporti «con istituzioni e con le società» che hanno generato per loro «una sorta di legittimazione».

Sono pesanti le parole scritte in una memoria e portate in aula dal pm della Dda di Milano Paolo Storari, che ha chiesto sedici condanne nel processo abbreviato, davanti alla gup Rossana Mongiardo, con più filoni e scaturito dal maxi blitz “Doppia curva” di settembre di polizia e guardia di finanza con diciannove arresti. Per Luca Lucci, detto “Il Toro”, leader degli ultras rossoneri, che in più udienze si è difeso fino a raccontare che andava ad Arcore per parlare di calcio con Silvio Berlusconi, la Procura ha chiesto 10 anni di reclusione. Un anno in più di quanto chiesto per Andrea Beretta, ex capo della Nord interista e ora collaboratore di giustizia, imputato per aver ucciso a settembre Antonio Bellocco, anche lui nel direttivo ultrà nerazzurro e rampollo del clan di ‘ndrangheta, e per associazione a delinquere anche con l’aggravante mafiosa. La pena di 9 anni per “Il Berro”, come si legge, deriva dalla richiesta di attenuanti generiche e di quella della collaborazione, prevista dalla legge sui pentiti, prevalenti su aggravanti e recidiva. C’è da dire che l’ex capo curva ha reso verbali dalla fine del 2024 nei quali, tra l’altro, ha fornito elementi anche sull’omicidio di Vittorio Boiocchi, leader storico della curva nerazzurra, irrisolto dal 2022. Si è autoaccusato di essere stato il mandante e ha tirato in ballo altri. Un procedimento che ha portato a nuovi arresti. Ieri le richieste, nell’aula bunker davanti al carcere di San Vittore, hanno riguardato altri cinque ultrà milanisti oltre a Lucci. Dieci le condanne chieste per gli esponenti della Nord, tra cui 5 anni per Debora Turiello, unica donna imputata e che avrebbe gestito la cassa e il capitolo biglietti. I leader erano diventati «quasi i capi di Milano». Basti «pensare ai rapporti» tra Lucci e Fedez, non indagato, ma anche a quelli con un altro noto rapper, Emis Killa.

