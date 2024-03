Dieci anni, a scuola col velo integrale 

Pordenone. La vicenda si è risolta in poche ore ma resta significativa e sprona la politica a una regolamentare per legge la questione come hanno fatto altri Paesi. La scorsa settimana una bambina di dieci anni che frequenta la quarta elementare è arrivata in classe vestita con il niqab, il grande velo di colore scuro utilizzato da alcune donne musulmane che copre interamente il corpo tranne una fessura per gli occhi. La maestra l’ha fatta entrare in classe per non farle perdere un giorno di scuola ma ha detto ai genitori che doveva sostituire il niqab. Il giorno dopo la piccola è arrivata con l’hijab, foulard che copre i capelli.

«Saggezza»

Dopo una giornata di incertezze un gruppo di genitori ha confermato la vicenda, precisando che la bambina è nata e cresciuta in Italia ma è originaria della Nigeria e che «è bastato l’intervento della maestra perché il niqab venisse sostituito dall’hijab». Peraltro «per quell’unico giorno è rimasta in classe con il volto coperto e per i compagni è stato una sorta di gioco. Dalla mattina seguente nessuno è mai più tornato sul discorso», aggiungono i genitori, segnalando che «la maestra ha sempre agito con saggezza e anche con grande discrezione».

La circolare

Per il momento le norme sulla scuola prevedono solo che non si possa entrare in aula con caschi o in modo da non essere riconosciuti. Il Pd con la segretaria friulana Caterina Conti sottolinea che «nascondere il volto delle donne, fin da bambine, significa togliere loro la dignità di persone, renderle “cose” sottomesse alla potestà degli uomini» mentre il senatore e coordinatore regionale della Lega, Marco Dreosto, ieri pomeriggio era già al lavoro sul tema con la sindaca di Monfalcone (Gorizia) Anna Maria Cisint, che ha già varato una circolare per vietare il niqab «per gli uffici pubblici e stiamo vedendo l’eventuale possibilità di estensione della norma alla scuola». Per Dreosto «è una questione che per quanto concerne i luoghi pubblici riguarda in primis la sicurezza ma che sulla scuola va portata avanti perché vengono meno i principi del minore» e il divieto è a «tutela della dignità delle donne». L’Ufficio scolastico regionale per bocca della direttrice generale, Daniela Beltrame, fa sapere che non sono in corso accertamenti e non sono giunte segnalazioni.

