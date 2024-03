Dieci alloggi popolari in via Angioy, avviati i cantieri 

Entro un anno, salvo intoppi, Carbonia potrà contare su altre dieci case popolari.

Ieri sono infatti iniziati i lavori di costruzione di altre due palazzine, da cinque appartamenti ciascuno, che andranno a completare l’agglomerato fra via Angioy e via Manzoni dove una decina di anni fa erano già state realizzate cinque stabili, per complessivi 25 alloggi. Il progetto da un milione fa parte del programma di risanamento urbanistico della zona sud della città. Le ruspe hanno spianato il terreno in cui sorgeranno i due palazzi, gli operai hanno delimitato il perimetro d’azione: lo spazio è quello a fianco alle cinque palazzine colorate, un terreno provvisoriamente adibito a giardino ma che in realtà era noto da anni che avrebbe dovuto ospitare nuove edificazioni.

«I dieci appartamenti – rimarca l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu - avranno le stesse caratteristiche degli altri venticinque: riciclo dell’acqua e risparmio energetico». Anche i nuovi alloggi saranno assegnati a canone popolare. L’impresa ha tempo un anno per terminare le opere, salvo proroghe che, con i lavori pubblici, sono diventati una costante da tenere in considerazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA