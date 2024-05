Dieci agenti restano in cella, in tre passano ai domiciliari 

MILANO. In dieci restano in carcere, tre passano dal carcere ai domiciliari. È la decisione del gip Stefania Donadeo, assunta dopo le istanze delle difese, nell’inchiesta per maltrattamenti e torture nel carcere minorile Beccaria, che il 22 aprile ha portato all’arresto di 13 agenti della penitenziaria e alla sospensione di otto colleghi. Inoltre l’ex comandante degli agenti, Francesco Ferone, potrà tornare a lavorare all'Ufficio esecuzione penale esterna, ma non nel carcere minorile. Stessa limitazione, con possibilità di lavoro per l’Uepe, è stata disposta dal gip per altri tre agenti, tra gli otto in totale sospesi il 22 aprile. Sospensione revocata per un quinto agente: nell’interrogatorio ha dimostrato che cercò di impedire le violenze.

