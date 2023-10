“Die Zauberberge” e “After last image” 

Il Man di Nuoro presenterà domani sera una mostra dell’artista Luca Spano e la restituzione delle residenze per giovani artisti sardi e svizzeri. Un percorso, quest’ultimo, frutto di uno scambio con Monte Verità, ad Ascona in Svizzera. Ed è proprio da questa interazione che sei artisti (tre sardi e tre svizzeri) si sono interfacciati e confrontati diventando, lo scorso aprile, protagonisti della mostra collettiva “Die Zauberberge - Le montagne incantate”.

Il via è alle 18.30 e si andrà avanti sino al 12 novembre, data che coincide con la conclusione della mostra “Metamorfosi” di Henri Matisse attualmente in corso. Un insieme di fotografie, sculture, grafiche installazioni e lavori forgiati che riassumono un’esperienza unica, dove i sardi Marco Useli, Elena Muresu, Giaime Meloni hanno abitato le colline di Monte Verità e la «collina dell'utopia», luogo in cui si intersecano e vivono in armonia architettura, arte e danza; una calamita per grandi personaggi della storia dell'arte e non solo. Parallelamente gli artisti svizzeri Tonatiuh Ambrosetti, Maya Hottarek, Lisa Lurati hanno svolto sul territorio sardo una profonda indagine ricca di identità locale.

Sempre domani, in contemporanea, si inaugurerà “After last image” di Luca Spano, a cura di Elisabetta Masala con l'esposizione di un progetto vincitore del bando Strategia fotografia 2022 promosso dalla Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura. Spano, in quest'occasione, ha voluto esplorare i limiti biologici e tecnologici del vedere, indagando sul rapporto tra visibile e invisibile e ciò che si nasconde nel mezzo. L’artista presenterà lavori fotografici e installativi che conducono alla conoscenza del mondo e del ruolo della società contemporanea. Anch’egli protagonista di varie residenze d’artista in Europa, ha potuto sperimentare sino al risultato finale che sarà presentato al Man domani sera. Sabato, alle 12, in occasione della Giornata del contemporaneo promossa da Amaci si terrà un talk con Alessandro Biggio, Elisabetta Masala, Nicoletta Mongini e Chiara Gatti, poi visita guidata alle due mostre.

