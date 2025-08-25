«Dicono sì al genocidio» Gal Gadot e Gerard Butler domani non ci saranno 

Da una parte l'abituale glamour con un momento clou, il debutto al lido di Julia Roberts, come protagonista in una storia legata al metoo in “After The Hunt” di Luca Guadagnino con Andrew Garfield (fuori concorso); dall’altra le mobilitazioni per Gaza, che già scatenano polemiche prima del via ufficiale di domani. Sono due elementi sullo sfondo per le presenze (e, in qualche caso, le assenze) delle star alla ottantaduesima Mostra del cinema di Venezia.

Partiamo da un forfait certo: quello di Gal Gadot, attrice israeliana cointerprete del corale “In the hand of Dante” di Julian Schnabel (fuori concorso), che era stata chiamata in causa dal gruppo Venice4Palestine, attraverso la richiesta alla Biennale di ritirare l'invito a lei e a Gerard Butler «insieme a qualunque artista e celebrità che sostenga pubblicamente il genocidio». In realtà pare che la diva non sia mai stata in procinto di venire, forse anche per evitare nuove polemiche nelle quali è già stata coinvolta negli ultimi mesi. Ed anche Butler sembra abbia deciso di saltare la Mostra. In arrivo invece George Clooney, Laura Dern, Adam Sandler, Cate Blanchett, Adam Driver, Tom Waits, Jude Law, Emma Stone, John Malkovich. E Al Pacino.

