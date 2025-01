Diciotto anni per Alba Puddu 

Era stata condannata in primo grado al carcere a vita per omicidio volontario aggravato, circonvenzione di incapace e truffa, accusata di per aver promesso ad alcuni pazienti terminali di “curare” i loro tumori con gli ultrasuoni. L’ex medico estetico Alba Veronica Puddu, 53 anni, è stata condannata ieri a 18 anni di reclusione dalla Corte d’assise d’appello di Cagliari che ha riformato la sentenza di primo grado nella quale le era stato inflitto l’ergastolo. I giudici hanno accolto la richiesta del Procuratore generale, Luigi Patronaggio, che – nella requisitoria – aveva tenuto conto della perizia con la quale l’ex dottoressa è stata ritenuto parzialmente incapace di intendere e di volere.

La sentenza

La decisione che ha ridotto la condanna all’ergastolo ad una pena di 18 anni è stata letta ieri dal presidente della Corte, Massimo Poddighe, dopo una camera di consiglio durata alcune ore. I giudici dell'appello hanno riconosciuto alla donna, come detto, il parziale vizio di mente e la prescrizione dei reati minori, mentre hanno confermato le provvisionali sui risarcimenti riconosciute alle parti civili. «Non c’erano i presupposti per l’ergastolo con isolamento diurno», chiariscono i difensori Gianluca Aste e Michele Zuddas, «tuttavia ci rammarichiamo del fatto che la Corte d’assise d’appello non abbia condiviso le nostre argomentazioni sotto il profilo della carenza da un lato del dolo e, dall’altro, del nesso di causalità tra la condotta contestata alla dottoressa Puddu e la morte di uno dei pazienti che, a nostro avviso, ha liberamente scelto di non seguire i protocolli delle linee oncologiche». I due legali attenderanno di leggere le motivazioni per poi presentare ricorso in Cassazione.

La vicenda

La perizia psichiatrica disposta dalla Corte nel processo di secondo grado era stata affidata al professor Elvezio Pilfo, già perito di Annamaria Franzoni del caso Cogne e più recentemente nel processo ad Alessia Pifferi: l’esperto aveva stabilito la parziale incapacità di intendere e di volere dell'imputata ritenendola però: «socialmente pericolosa e non in grado di esercitare la professione medica». L'indagine era partita dopo un'inchiesta della trasmissione Le Iene nel 2017, in cui venivano segnalati casi di malati oncologici che avevano abbandonato le terapie tradizionali per quelle proposte da Alba Veronica Puddu. Dopo l’inchiesta la dottoressa è stata anche radiata dall’Ordine dei Medici.

Parti civili

«Siamo soddisfatti», hanno rimarcato gli avvocati di parte civile Rita Dedola e Mauro Massa, «visto che è stata confermata la sussistenza dell’imputazione di omicidio doloso a carico dell'imputata, garantendo così il diritto al risarcimento del danno. È evidente che i giudici hanno deciso seguendo i risultati emersi nel dibattimento». Le altre parti civili erano assistite dai legali Gianfranco Sollai, Marco Spanu e Stefano Porcu.

