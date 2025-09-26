Diciotto anni fra processi, misteri e colpi di scena  

Chiara Poggi, impiegata di 26 anni laureata in Economia, viene uccisa con un oggetto contundente il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco (Pavia) dove abitava con i genitori. A dare l’allarme è il fidanzato Alberto Stasi, all’epoca studente della Bocconi, che ora sta scontando una condanna definitiva a 16 anni di reclusione. Era stato assolto nei primi due gradi di giudizio. È in semilibertà. Lo scorso 6 febbraio la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato irricevibile il ricorso di Stasi, oggi 42enne, che chiedeva di annullare la condanna. Queste le tappe principali del caso giudiziario, che si è riaperto a marzo, fino alla nuova inchiesta aperta dalla Procura di Brescia.

17 dicembre 2009 Stasi (rinviato a giudizio il 3 novembre 2008 per l’omicidio della fidanzata) è assolto. Il gup ritiene il quadro istruttorio «contraddittorio e altamente insufficiente a dimostrare la colpevolezza».

6 dicembre 2011 Stasi viene di nuovo assolto dalla Corte d’Assise d’appello.

17 dicembre 2014 Stasi è condannato a 16 anni dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano nel processo d’appello bis.

12 dicembre 2015 La Cassazione conferma 16 anni per Stasi che si costituisce nel carcere di Bollate.

19 dicembre 2016 La famiglia Stasi chiede la riapertura del processo sulla base di una nuova perizia, secondo la quale le tracce di Dna sotto le unghie di Chiara non sono di Stasi.

23 dicembre 2016 Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, il fratello di Chiara, è indagato dalla Procura di Pavia. Il suo dna sarebbe compatibile con quello trovato sotto le unghie della vittima. L’inchiesta è archiviata l’8 marzo del 2017.

23 giugno 2020 I legali di Stasi depositano una richiesta di revisione della sentenza di condanna. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

11 marzo 2025 Andrea Sempio è nuovamente indagato. L’accusa per lui è di omicidio in concorso.

25 settembre 2025 Dopo le prime perquisizioni a maggio, disposte nuove perquisizioni a casa dei familiari di Andrea Sempio. Il gip di Pavia ha anche prorogato di 70 giorni l’incidente probatorio: si ritorna in aula il 18 dicembre.

