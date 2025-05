Diciotto anni  di controversie  giudiziarie  

Chiara Poggi, impiegata di 26 anni laureata in Economia, viene uccisa con un oggetto contundente il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco (Pavia) dove abitava con i genitori. A dare l'allarme è il fidanzato Alberto Stasi, all'epoca studente della Bocconi, che ora sta scontando una condanna definitiva a 16 anni di reclusione. Era stato assolto nei primi due gradi di giudizio. È in semilibertà.

Il 24 agosto del 2007 Stasi è stato arrestato perché sui pedali di una bici sono state trovate tracce di Dna compatibile con quello di Chiara. Il gip non convalida il fermo e rimette in libertà Stasi. Il 17 dicembre 2009 - Stasi è assolto. Il gup ritiene il quadro istruttorio “contraddittorio e altamente insufficiente a dimostrare la colpevolezza”. Il giovane viene assolto anche in appello il 6 dicembre 2011. Il 18 aprile 2013 la Cassazione annulla il processo di secondo grado e rinvia gli atti alla Corte d'Assise d'Appello: il 17 settembre 2014 Alberto Stasi è condannato a 16 anni dalla Corte d'Assise d'Appello.

RIPRODUZIONE RISERVATA