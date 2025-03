Diciotti, la Corte di Cassazione: «Il Governo risarcisca i migranti» Meloni: una decisione frustrante 

Roma. Lo scontro tra magistratura e Governo non accenna a placarsi. Stavolta a riscaldare gli animi della maggioranza, premier Meloni in testa, è una sentenza delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, massimo organo giurisdizionale del Paese, che accoglie il ricorso presentato da un gruppo di migranti eritrei a cui, dal 16 al 25 agosto 2018, fu impedito dall’allora ministro dell'Interno Matteo Salvini di sbarcare dalla nave Diciotti della guardia costiera, che li aveva soccorsi in mare.

Il diritto riconosciuto

I profughi avevano chiesto che il governo risarcisse loro il danno morale determinato dalla privazione della libertà, ma l’istanza era stata bocciata dalla Corte d’appello di Roma. Da qui l’impugnazione in Cassazione che ha dato ragione ai migranti, rinviando al giudice di merito la quantificazione del danno, ma di fatto condannando il governo. Le reazioni dell’esecutivo non si sono fatte attendere: «Non credo siano queste le decisioni che avvicinano i cittadini alle istituzioni e confesso che dover spendere soldi per questo, quando non abbiamo abbastanza risorse per fare tutto quello che sarebbe giusto fare, è molto frustrante», attacca la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social.

Le reazioni

Più duro ancora Matteo Salvini che parla di «sentenza vergognosa e invita i giudici a pagare di tasca loro, «se amano tanto i clandestini». Mentre l’altro vicepremier Antonio Tajani torna a sostenere che il dovere del governo è di difendere i confini nazionali: «Ma se tutti gli immigrati irregolari chiedessero un risarcimento facciamo fallire le casse dello Stato». Il Guardasigilli Carlo Nordio accusa i giudici di non tener conto delle «conseguenze devastanti» di certe decisioni. E il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi osserva: «Con profondo rispetto eseguiremo questa sentenza ma non la condivido affatto».

Il comunicato

Un fuoco di fila che ha costretto la prima presidente della Suprema Corte Margherita Cassano a diramare un comunicato stampa. Un gesto quasi del tutto inedito. «Le decisioni della Corte di Cassazione, al pari di quelle degli altri giudici, possono essere oggetto di critica», scrive il magistrato. «Sono invece inaccettabili gli insulti che mettono in discussione la divisione dei poteri su cui si fonda lo Stato di diritto». E la sezione della Cassazione della Giunta dell’Anm rincara la dose: «Pretesti per attaccare la magistratura». Con le toghe si schiera la segretaria del Pd Elly Schlein: «Giorgia Meloni continua ad alimentare lo scontro con la magistratura per coprire i fallimenti del suo governo». Secondo il leader M5S Giuseppe Conte la premier, «usa il caso Diciotti in modo miserevole».

Le conseguenze

La decisione, per l’autorevolezza dell’organo che l’ha emessa, avrà un peso sulle future questioni giudiziarie in materia. A cominciare dalla vicenda processuale, conclusa con l’assoluzione in primo grado del leader leghista, della nave Open Arms che vedeva imputato Salvini con l’accusa di sequestro di persona. Stesse accuse del caso Diciotti, finito nel nulla per il no all’autorizzazione a procedere espresso dal Senato. La Procura di Palermo, che ha istruito il processo Open Arms e che certamente ricorrerà in appello contro l’assoluzione di Salvini, avrà dalla sua il provvedimento che, peraltro, sembra recepire il ragionamento dei pm in diversi punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA