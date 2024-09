Diciottenne arso vivo a San Vittore 

Milano. Il fuoco appiccato a un materasso, le grida del compagno di cella e l’orrenda scoperta degli agenti. Joussef Moktar Loka Baron, tunisino di 18 anni, è morto carbonizzato nel carcere San Vittore, dove era detenuto da luglio in attesa di giudizio per una rapina.

Inchiesta

Il pm di turno Carlo Scalas ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico del compagno di cella, presente al momento della tragedia e rimasto completamente illeso, e l’autopsia sul corpo del 18enne. Non è escluso che il rogo sia stato appiccato come atto di protesta. Stando a una prima ricostruzione, le fiamme hanno avvolto altri oggetti presenti nella cella propagandosi al il materasso, poi trovato in bagno: è possibile che il giovane abbia tentato di spegnerlo e per questo si fosse avvicinato al lavandino. Sul posto sono stati effettuati i rilievi della polizia scientifica ed è stato trovato un accendino. La versione dell’altro detenuto, sentito dagli investigatori nelle scorse ore, potrebbe fornire maggiori risposte.

Incapace di intendere

Joussef Moktar Loka Baron era entrato nel carcere da poco più di un mese. Già in passato, quando era minorenne, si era reso responsabili di altre due rapine, per le quali però era stato assolto per vizio totale di mente. Sottoposto a perizia psichiatrica, il ragazzo era stato ritenuto incapace di intendere e volere, oltre che socialmente pericoloso per sé e per gli altri e dunque incompatibile con la detenzione in carcere. Per questo era stato sottoposto a misura di sicurezza.

Esposto alla violenza

«A 15 anni era finito in un campo di concentramento in Libia, esposto continuamente alla violenza - ha spiegato l’avvocata Monica Bonessa, che lo ha assistito quando era minorenne - Era arrivato in Italia su un barcone con mani e piedi legati. Un’esperienza di cui lui non riusciva nemmeno a parlare». L’avvocato Marco Ciocchetta, che lo difendeva adesso, aveva richiesto una perizia psichiatrica. «La struttura carceraria, in ogni caso, aveva già ricevuto tutta la documentazione su di lui. Quello che ci lascia un po’ perplessi - ha detto il legale - è che una persona di questo tipo, con evidenti problemi psichici, non sia stata attenzionata diversamente». Sull’accaduto al San Vittore sono intervenuti anche l’Ordine degli avvocati e la Camera penale milanesi, chiedendo un intervento del governo sull’emergenza carceri.

