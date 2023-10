Diciassettenne ferita a coltellate dal vicino 

Brindisi. Una 17enne di San Vito dei Normanni è stata svegliata nel cuore della notte dalle scampanellate di un vicino di casa: quando gli ha aperto, l’uomo l’ha accoltellata all’addome. La ragazza è ricoverata in gravi condizioni in ospedale mentre l’aggressore, un 52enne con problemi mentali, è piantonato nel reparto di psichiatria. in arresto per tentato omicidio.

Secondo la prima ricostruzione ha citofonato con insistenza all’abitazione dove la studentessa vive con la sua famiglia, quando se l’è trovata di fronte l’ha accoltellata e poi è tornato nel suo appartamento, dove è stato disarmato e arrestato dai carabinieri accorsi nel frattempo. L’uomo è in cura in un centro specializzato e non avrebbe mai commesso atti così violenti. Il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi, presentatore della proposta di modifica degli articoli 88 e 89 del codice penale che disciplinano l’infermità e la seminfermità mentale, dice che l’aggressione «non deve portarci a equazioni con infermità mentali. Si tratta di errori evidenti».

