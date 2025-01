Diciassette anni dopo assolti anche in Appello 

È il 13 settembre 2008. All’una e un quarto due persone armate e mascherate fanno irruzione nel bar Mulas di Urzulei, proprietà di Riccardo Mulas. All’interno due dipendenti fanno le pulizie. I malviventi le minacciano con una pistola (apparentemente vera) e portano via parte dell’incasso. Massimiliano Fancello, 41 anni e Emilio Fancello, 38, entrambi di Urzulei, finiscono sotto processo per rapina. La sentenza di primo grado arriva nel 2019, il 4 dicembre. I due, assistiti da Patrizio Rovelli e Paolo Pilia, vengono assolti. Il pm aveva chiesto una condanna a due anni e 4 mesi. Non emersero certezze per sostenere che la rapina venne commessa con gli indumenti ritrovati in un terreno poco lontano e risultati compatibili con i due indagati. Non venne neppure trovata nessuna impronta dei due sulle casse sottratte. Contro la sentenza il pm presenta appello. Ritiene che ci siano elementi solidi di colpevolezza. Si arriva quindi ai giorni nostri. Dopo due anni e mezzo di istruttoria il verdetto dei giudici conferma l’assoluzione per Massimiliano ed Emilio Fancello. Il pg ha chiesto una condanna a tre anni. Dal 13 settembre 2008 sono passati 17 anni. Qualcosa non ha funzionato nella macchina giudiziaria che non ha di certo garantito un giusto processo ai due imputati.

