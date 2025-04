Diciannovenne ucciso, è caccia al killer  

Caserta. È un giallo, per ora, l'omicidio del 19enne Davide Carbisiero, il cui cadavere è stato trovato all'interno di una sala slot di Cesa, nel Casertano, alle 7 di ieri mattina, con almeno tre ferite d'arma da fuoco. Non si conosce allo stato il movente dell'omicidio, mentre i carabinieri cercano di risalire a chi l'ha ucciso. Il giovane, originario di Succivo (un altro comune del Casertano che dista pochi chilometri da Cesa), era incensurato, ma per il suo omicidio si è mossa, oltre alla Procura ordinaria di Napoli Nord, anche la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha inviato sul luogo del delitto, in via Berlinguer, un sostituto procuratore per verificare eventuali collegamenti con la criminalità organizzata, considerata anche la dinamica dell'omicidio, che rimanda a un agguato di stampo mafioso. Per ora gli investigatori stanno cercando di capire se la morte possa essere in qualche modo collegata al papà della fidanzata del 19enne, che ha avuto una condanna per spaccio di stupefacenti ed è uscito da poco dal carcere. Proprio in queste ore inoltre, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Aversa e i magistrati stanno sentendo delle persone che potrebbero essere implicate nell'omicidio; ci sarebbero infatti dei sospettati, individuati probabilmente grazie alle telecamere di videosorveglianza. Già in mattinata, i carabinieri, intervenuti sul posto grazie alla segnalazione del barista proprietario della sala slot, che ha scoperto il cadavere quando è andato ad aprire il bar adiacente, hanno ascoltato diverse persone, anche amici del 19enne. Hanno poi analizzato le immagini delle telecamere, repertato alcuni bossoli trovati sul pavimento, acquisito informazioni sul territorio, in relazione proprio al papà della fidanzata di Carbisiero e al mondo dello spaccio. Un'indagine veloce ma che non ha lasciato niente al caso, e che nelle prossime ore potrebbe riservare dei risultati importanti. C'è attesa anche per l'esame autoptico disposto sul cadavere di Corbisiero dall'autorità giudiziaria. A rendere inquietante il quadro sono anche le modalità del delitto, che - come detto - fanno pensare ad un agguato riconducibile alla criminalità organizzata e ad una sorta di regolamento di conti.

